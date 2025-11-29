¿Podrán Nick Sirianni y los Eagles evitar otro colapso al final de la temporada?

Unos Eagles en declive empiezan a generar el temor de un colapso.

¿Suena familiar?

Los fanáticos de Filadelfia —el entrenador Nick Sirianni y los jugadores que aún siguen en el equipo—no soportan recordar la temporada 2023.

Los Eagles venían de disputar al Super Bowl (como este año), comenzaron 10-1 (los Eagles de este año estaban 8-2) antes de un derrumbe monumental que casi le costó el trabajo a Sirianni. Se desplomaron con cinco derrotas en sus últimos seis juegos y fueron eliminados rápidamente en su primer encuentro de playoffs.

Jalen Hurts, A.J. Brown y Sirianni están de vuelta, esta vez enfrentando dos derrotas consecutivas que podrían descarrilar la recta final de la campaña y han hecho que los fanáticos de los Eagles, pidan el despido de su coordinador ofensivo Kevin Patullo.

En 2023 Sirianni despojó al coordinador defensivo Sean Desai de sus funciones en un esfuerzo desesperado por salvar la temporada.

La medida no funcionó.

Sirianni ha intentado mantener la calma esta vez y le dio a Patullo su segundo voto de confianza en cinco días después de que los Bears de Chicago mostraran su músculo ofensivo y vencieran el viernes 24-15 a los Eagles.

"Todos tenemos una parte de responsabilidad en esto. Todos los entrenadores tienen una parte en esto. Todos los jugadores tienen una parte en esto. Nuevamente, se gana y se pierde como equipo. Nunca es por una sola cosa", señaló Sirianni.

Sin embargo, hay una cosa que ha condenado a los Eagles y esa es una ofensiva disfuncional.

Los Eagles (8-4) han anotado 10, 16, 21 y 15 puntos desde la semana de descanso y han anotado 24 puntos o menos en ocho de 12 juegos.

Hurts, el MVP del Super Bowl, no ha estado ni cerca de jugar a un nivel élite esta temporada. Surge la duda, ¿realmente Patullo no es bueno o está limitado el uso del libro de jugadas debido a las deficiencias de Hurts?

Lo que está funcionando

No mucho. No ahora.

Lo que necesita ayuda

El tush push. La jugada que una vez fue imparable (amada en Filadelfia; muy criticada en otros lugares) se ha vuelto más fácil de resolver últimamente para las defensas.

Hurts anotó el único touchdown de los Eagles hace dos semanas en Green Bay en la normalmente confiable jugada de corto yardaje, pero los Eagles fallaron en sus otros cinco intentos de sneak. Contra los Bears, Hurts soltó el balón en el empujón de trasero y los Bears lo recuperaron y anotaron un touchdown.

¿Las defensas rivales finalmente han descubierto cómo defenderse?

"Se está volviendo más difícil y más difícil", dijo Hurts. "Pero, en última instancia, yo sosteniendo el balón, eso es algo que puedo controlar".

Acciones en alza

¿Creerían en A.J. Brown?

Brown se quejó públicamente y publicó crípticamente sobre su descontento con su rol —bajo el pretexto de querer contribuir más— cuando sus números estaban bajos y los Eagles estaban 8-2.

Los números de Brown se han disparado en los últimos dos juegos con 18 recepciones combinadas para 242 yardas. Contra los Bears, Brown se convirtió en el primer jugador de los Eagles con más de diez recepciones para más de 125 yardas y más de dos touchdowns desde Zach Ertz en 2018 contra Dallas.

Mejores estadísticas. Peor récord de victorias y derrotas. Los Eagles están 0-2 desde que Brown consiguió sus recepciones.

Acciones en baja

Cualquier defensor.

Zack Baun y Nakobe Dean fueron totalmente superados en el medio en un juego donde D’Andre Swift y Kyle Monangai corrieron cada uno para más de 100 yardas —los primeros compañeros de equipo de los Bears en alcanzar esa marca en un juego desde 1985— y Chicago se abrió camino hacia 281 yardas por tierra.

Lesiones

Los Eagles escaparon sin lesiones importantes.

Número clave

.400. Ese es el porcentaje de victorias de los Eagles contra los cinco equipos restantes en el calendario. Solo los Chargers y los Bills (ambos 7-4) tienen récords ganadores. Los Commanders (con quienes juegan dos veces) y los Raiders tienen un total combinado de cinco victorias.

Próximos pasos

Recompener la ofensiva antes del juego del 8 de diciembre contra los Chargers de Los Ángeles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes