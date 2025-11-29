Reaves anota 38 puntos, Doncic suma 35 y Lakers doblegan a Mavs en regreso de Davis a Los Ángeles

Austin Reaves anotó 38 puntos, Luka Doncic añadió 35 unidades y 11 asistencias en su tercer encuentro contra su antiguo equipo, y los Lakers arruinaron el regreso de Anthony Davis a Los Ángeles, al doblegar el viernes 129-119 a los Mavericks de Dallas.

Davis consiguió 13 puntos y cinco rebotes al jugar bajo una restricción de minutos en su primer duelo en Los Ángeles desde que los Lakers lo canjearon por Doncic hace diez meses.

Reaves anotó 19 puntos y Doncic añadió 17 en una impresionante segunda mitad. Así, los Lakers consiguieron su sexta victoria consecutiva.

También barrieron cuatro juegos de la fase de grupos de la Copa NBA, con lo que serán anfitriones de un duelo de cuartos de final.

LeBron James anotó 13 puntos después de lograr sólo dos en la primera mitad, pero encestó un triple decisivo con dos minutos por jugar. Reaves logró seis triples y Doncic hizo cuatro.

P.J. Washington anotó 22 puntos y Ryan Nembhard añadió 17 por Dallas, mientras que Max Christie anotó 13 puntos contra su antiguo equipo. El novato Cooper Flagg sumó 13 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, pero los Mavericks perdieron por quinta vez en seis encuentros a pesar de una notable mejora en su desempeño reciente con el regreso de Davis.

