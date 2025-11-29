Grizzlies quedan fuera de Copa NBA pese a vencer 112-107 a Clippers tras buena segunda mitad

Jaren Jackson Jr. anotó 16 de sus 24 puntos en la segunda mitad y los Grizzlies de Memphis se recuperaron para vencer el viernes 112-107 a los Clippers de Los Ángeles, en el último partido para ambos equipos en la Copa NBA.

Los Grizzlies, que superaron a los Clippers por ocho unidades en el último cuarto para obtener su cuarta victoria en cinco duelos, terminaron con un registro de 3-1 en el Grupo B del Oeste, pero no lograron asegurar un comodín para la ronda de eliminación directa porque los Suns de Phoenix tuvieron una mejor diferencia de puntos.

Vincent Williams Jr. anotó 16 puntos y el español Santi Aldama agregó 13 desde el banco por los Grizzlies, que tienen una racha de tres victorias consecutivas como visitantes después de haber perdido sus cinco compromisos anteriores fuera de casa. Zach Edey sumó 21 rebotes y cinco unidades.

Kawhi Leonard anotó 39 puntos en 29 minutos por los Clippers, que han perdido seis duelos seguidos en casa. Su última victoria en el Intuit Dome se remonta el 31 de octubre.

James Harden sumó 23 puntos.

