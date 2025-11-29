Patullo, coordinador ofensivo de Eagles, seguirá en su puesto pese a problemas de Hurts y Barkley

Los cánticos comenzaron temprano por parte de los frustrados fanáticos de los Eagles, y resonaron con más fuerza a medida que las jugadas ofensivas ineficaces se acumulaban en otra derrota más.

"¡Despidan a Kevin! ¡Despidan a Kevin!".

Los seguidores de los Eagles hicieron oír su opinión acerca del coordinador ofensivo Kevin Patullo el viernes, durante la derrota por 24-15 ante los Bears de Chicago.

El entrenador Nick Sirianni tomó otra decisión que no gustará a los fanáticos: Patullo se queda.

"No vamos a cambiar al encargado de las jugadas", afirmó Sirianni.

Ya esta semana, el estratega le dio a Patullo un voto de confianza, apenas un día después de que los Eagles convirtieron una ventaja de 21-0 en una derrota por 24-21 en Dallas.

Lo hizo de nuevo el viernes, incluso cuando continúan surgiendo preguntas sobre las capacidades de Patullo.

"Nunca se trata de una sola persona", expresó Sirianni. "Tengo confianza en todo el grupo. Sé que siempre se volverá a Kevin. Si pensara que era una sola cosa, entonces haría esos cambios. Obviamente, son muchas cosas diferentes. No creo que sea Kevin".

Sirianni podría haber tomado fácilmente la decisión del despido —tanto para cambiar la percepción de que los campeones del Super Bowl están hundiéndose como para sacudir una ofensiva que luce estancada pese a estar llena de talento.

En cambio, se mantendrá leal a Patullo, al menos de cara al partido del 8 de diciembre contra los Chargers de Los Angeles-

Los números contra los Bears cuentan una parte de la historia: los Eagles realizaron solo 17 jugadas y consiguieron dos primeros y 10 (con 83 yardas totales y 26 por tierra) en la primera mitad. Filadelfia realizó apenas 51 jugadas para 317 yardas frente a las 85 jugadas para 425 yardas de Chicago.

Las decisiones que llevaron a los deslucidos números fueron simplemente desconcertantes.

Los Eagles tenían el balón en su propia yarda 35 con 2:47 minutos restantes en la primera mitad y realizaron una sola jugada —un pase de una yarda a A.J. Brown— antes de dejar que el reloj corriera hasta la pausa de los dos minutos. Eso desató una de las olas de abucheos más fuertes de los fanáticos, los mismos que rugieron hace dos meses y medio, cuando el estandarte del campeonato del Super Bowl fue develado en la noche inaugural de la campaña.

La memoria es corta en los deportes.

¿Las yardas ganadas por Filadelfia en la mayoría de los intentos de carrera? Aún más cortas.

Saquon Barkley fue superado por el ex corredor de los Eagles D’Andre Swift y nuevamente no tuvo a dónde ir.

Un ejemplo evidente ocurrió en los albores del segundo cuarto. Jalen Hurts conectó con DeVonta Smith para una ganancia de 30 yardas —lanzó solo 27 yardas más en la mitad— que llevó el balón a la yarda 38 de los Bears.

Barkley fue detenido para una pérdida de tres yardas en segunda oportunidad y Hurts lanzó detrás de un Smith completamente desmarcado en tercera. Los Eagles se conformaron con un gol de campo.

Los Eagles continúan respaldando públicamente a Patullo, aunque ningún jugador sería tan imprudente como para pedir que despidan a un coordinador.

"No creo que algo grande necesite cambiar", dijo Barkley. "El cielo se está cayendo fuera del vestuario, lo entendemos. Pero no tengo más que la máxima confianza en los hombres de este vestuario, incluidos jugadores y entrenadores. Esto va a requerir de todos el unirnos, bloquear el ruido. No podemos señalar con el dedo a nadie".

En la señal más clara hasta ahora de que estos Eagles no están jugando como para llegar de nuevo al Super Bowl, ni siquiera su conocida jugada de tush push funcionó. Hurts perdió el balón en la jugada que una vez fue imparable, lo que llevó a un touchdown de los Bears.

