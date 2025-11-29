PSG caer ante Mónaco y deja vía libre a Marsella para liderar la Ligue 1

El líder Paris Saint-Germain perdió el sábado 1-0 en la visita a Mónaco, sufriendo su segunda derrota de la temporada en la liga francesa, tantas como en toda la temporada pasada para el campeón defensor.

El delantero japonés Takumi Minamino le dio la victoria al club del principado con su gol a los 68 minutos.

La derrota del PSG significa que el Olympique Marsella puede avanzar un punto al frente en la Ligue 1, si vence a Tolosa en casa más tarde el sábado. Marsella también tiene una mejor diferencia de goles que el reinante monarca de la Liga de Campeones.

El centrocampista local Lamine Camara tuvo suerte de escapar solo con una tarjeta amarilla al inicio después de una peligrosa entrada sobre el arquero Lucas Chevalier, pegándole fuerte al tobillo derecho de Chevalier después de que éste había pateado el balón.

Chevalier se recuperó e hizo una buena intervención con una mano más tarde en la primera mitad.

El centrocampista portugués Vitinha, quien fue el autor de un brillante hat-trick en la Liga de Campeones a mitad de semana, fue sometido por el mediocampo de Mónaco.

El PSG estuvo expuesto a los contragolpes y Minamino anotó cuando controló hábilmente el pase de Aleksandr Golovin desde la izquierda y batir a Chevalier.

Mónaco acabó con 10 hombres cuando su zagueron Thilo Kehrer fue expulsado a los 80 tras una revisión de video después de empujar a un jugador del PSG por la espalda. El volante Paul Pogba ingresó por Mónaco al al final del encuentro.

Más tarde el sábado, Paris FC se enfrenta al colista Auxerre.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes