Pochettino se enfrentará a su Bielsa cuando EEUU juegue contra Uruguay en amistoso

Mauricio Pochettino se enfrentará el martes por la noche a Marcelo Bielsa, el entrenador que lo reclutó cuando tenía 13 años, cuando Estados Unidos juegue contra Uruguay en un amistoso previo al Mundial.

Pochettino, de 53 años, asumió el mando del equipo de Estados Unidos el año pasado, mientras que el entrenador de 70 años, Bielsa, se convirtió en el técnico de Uruguay en 2023.

“Mi admiración y mi respeto son enormes. Fue clave en mi carrera como jugador y clave para amar este juego e inspirar, él me inspiró a seguir esforzándome, tratando de ser entrenador. Sí, mañana para mí es algo para disfrutar, estar muy cerca de él y al mismo tiempo vamos a sufrir porque todos los equipos bajo la dirección de Marcelo son muy difíciles de enfrentar” señaló el lunes Pochettino.

Pochettino jugó bajo la dirección de Bielsa en Newell's Old Boys en Argentina de 1990 a 1992. Bielsa continuó entrenando a Argentina y Chile, así como a varios clubes. Después de que su carrera como jugador terminó en 2006, Pochettino ha entrenado clubes que incluyen Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

Lo llamó un héroe suyo.

Estados Unidos, clasificado en el puesto 16, viene de una victoria 2-1 sobre Paraguay el sábado, el mismo día que Uruguay, número 15, empató 0-0 en México.

Pochettino planea rotar parte de su alineación, dado el corto tiempo de recuperación y el cambio de clima fresco el fin de semana pasado en Chester, Pensilvania, a temperaturas más cálidas en Florida.

“Necesitamos pensar en los clubes que son dueños de los jugadores y no correr ningún riesgo porque creo que están en un momento que es un período muy difícil en la competencia”, señaló.

Estados Unidos está invicto en cuatro partidos consecutivos, todos amistosos contra equipos clasificados para el Mundial. Pochettino asumió el mando de los estadounidenses en octubre de 2024 tras una eliminación en la primera ronda de la Copa América y describió los malos resultados del equipo en la final a cuatro de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo como un punto de inflexión.

“No cambias al capitán del barco en medio de esta tormenta. No, das confianza y dirección. Pero si algo estaba mal, necesitas cambiar. Pero cuando cambias, necesitas tiempo para construir la forma en que vas a operar y hacer las cosas”, expresó.

Después del martes, Estados Unidos tiene dos amistosos en marzo antes de que Pochettino anuncie su lista para el Mundial.

También el lunes, la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció que el ex CEO de Deloitte Consulting, Dan Helfrich, se convertirá en su director de operaciones el uno de enero. Helfrich, exjugador de fútbol de Georgetown, ha sido comentarista de jugada a jugada del equipo de fútbol masculino de los Hoyas desde 2005.

