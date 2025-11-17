Fiscal: Antonio Brown podría enfrentar 30 años de prisión si es culpable de intento de asesinato

El ex receptor estrella de la NFL, Antonio Brown, podría enfrentar hasta 30 años de prisión si es condenado por intento de asesinato debido a presunto uso de un arma de fuego, dijo el lunes un fiscal.

Brown compareció por video en una breve audiencia de acusación en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, en la que su abogado, Mark Eiglarsh, repitió que Brown ya se había declarado no culpable. Fue liberado de la cárcel la semana pasada con una fianza de 25,000 dólares y se le exigió usar un monitor de tobillo GPS.

Un cargo de intento de asesinato en Florida conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión en muchos casos. Pero la Asistente del Fiscal del Estado, Stephanie Cruz, dijo que debido a que Brown supuestamente usó un arma, podría enfrentar el doble de tiempo tras las rejas debido a un aumento de sentencia por arma de fuego. La ley también contempla una posible sentencia mínima obligatoria de 20 años al ser condenado.

Brown, de 37 años, no habló durante la audiencia, la jueza Marisa Tinkler-Mendez fijó una audiencia de estado tentativamente para el 22 de diciembre. No se ha programado una fecha de juicio.

Brown está acusado de tomar una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo y disparar dos tiros a un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos anteriormente, según una orden de arresto. Zul-Qarnain Kwame Nantambu dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Eiglarsh dijo en una audiencia anterior que la declaración jurada es incorrecta y que Brown en realidad usó su arma personal, y que los disparos no fueron dirigidos a nadie. Brown ha dicho en las redes sociales que se estaba defendiendo de un ataque y que otros intentaban robarle joyas.

Brown pasó 12 años en la NFL y fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 para Tampa Bay, incluyendo un campeonato de Super Bowl con el quarterback Tom Brady. Pasó gran parte de su carrera en Pittsburgh. En su carrera, Brown tuvo 928 recepciones para más de 12,000 yardas y contabilizó 88 touchdowns totales, contando devoluciones de despeje y un pase.

Brown fue extraditado la semana pasada desde Dubái, donde tiene intereses comerciales, después de que se emitiera una orden de arresto por el cargo de intento de asesinato en junio.

