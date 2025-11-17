Presunto plan para sobornar a un jurado interrumpe juicio por drogas de exboxeador en Nueva York

Tres hombres fueron arrestados el lunes por supuestamente intentar pagar hasta 100.000 en efectivo a un jurado en el juicio por drogas en Brooklyn del exboxeador de peso pesado Goran Gogic, lo que llevó a un juez a despedir abruptamente al jurado cuando estaba a punto de escuchar los argumentos de apertura.

Se elegirá un jurado anónimo cuando el juicio de Gogic se reanude en un mes, dijo John Marzulli, portavoz de los fiscales federales en Brooklyn.

Gogic, de Montenegro, iba a ser juzgado por supuestamente conspirar para contrabandear 20 toneladas (18.1 toneladas métricas) de cocaína a Europa desde Colombia a través de puertos de Estados Unidos utilizando barcos de carga comercial. Se ha declarado no culpable. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Funcionarios de la ley han descrito a Gogic como un "importante traficante de drogas" y dijeron que operaba a una "escala colosal".

Gogic, un exboxeador de peso pesado, peleó profesionalmente en Alemania desde 2001 hasta 2012, acumulando un récord de 21-4-dos, según el sitio web de boxeo Sport & Note.

En una denuncia penal en el tribunal federal de Brooklyn, un agente del FBI escribió que el esquema de soborno se desarrolló entre el jueves y el domingo.

En su juicio, Gogic está acusado de violar y conspirar para violar la Ley de Aplicación de la Ley de Drogas Marítimas. Si es condenado, enfrenta una sentencia de diez años a cadena perpetua.

Según los fiscales, Gogic y sus co-conspiradores trabajaron con los miembros de la tripulación de los barcos para contrabandear cocaína en contenedores de envío, izando cargas de la droga desde lanchas rápidas que se acercaban a los buques de carga a lo largo de su ruta, incluyendo cerca de puertos en Colombia, Ecuador y Perú.

Tres envíos fueron interceptados por agentes de la ley de Estados Unidos, dijeron los fiscales, incluyendo 1,437 kilogramos (3,168 libras) de cocaína a bordo del MSC Carlotta en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey en febrero de 2019 y 17,956 kilogramos (39,586 libras) de cocaína — con un valor en la calle de más de mil millones — a bordo del MSC Gayane en el Puerto de Filadelfia en junio de 2019.