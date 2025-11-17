Invitado por Trump, Milei asistirá a sorteo Mundial 2026

La afinidad política entre los presidentes Donald Trump y el argentino Javier Milei también alcanza al fútbol.

Invitado por el mandatario estadounidense, Milei estará presente en el sorteo del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, confirmó el lunes la presidencia de Argentina.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

Será el 15to viaje de Milei a Estados Unidos desde que llegó al poder en 2023. Trump se ha convertido en una aliado fundamental para el líder ultraliberal sudamericano con el objetivo de extender su influencia en una región que en las últimas décadas estuvo dominada por gobiernos mayormente de izquierda.

Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones de medio término del pasado 26 de octubre con un inédito paquete de asistencia financiera que permitió frenar la volatilidad de los mercados en medio de la campaña electoral y que había puesto en jaque el plan económico de Milei.

La semana pasada, además, Estados Unidos anunció el primer acuerdo comercial y de inversión con Argentina en casi una década para exportaciones estadounidenses de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.

Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, ya cerró su clasificación al próximo Mundial en la eliminatoria sudamericana y será una de las cabezas de serie.

FIFA anunció además que durante el sorteo entregará la primera edición del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podría ser el primer galardonado.