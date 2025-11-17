Yarbrough acuerda contrato de uno año y 2,5 millones para seguir con los Yankees según AP

El lanzador zurdo Ryan Yarbrough acordó un contrato de un año por 2,55 millones para permanecer con los Yankees de Nueva York, dijo el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo, el primer movimiento de temporada baja de los Yankees, estaba sujeto a un examen físico exitoso. Yarbrough puede ganar 250.000 adicionales en bonos por rendimiento.

Yarbrough, quien cumplirá 34 años el 31 de diciembre, acordó en marzo un contrato de un año por 2 millones, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores con Toronto, y ganó 150.000 en bonos por rendimiento basados en entradas.

Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 4.36 en ocho aperturas y 11 apariciones como relevista, ponchando a 55 y otorgando 19 bases por bolas en 64 entradas. Yarbrough no lanzó para los Yankees entre el 18 de junio y el 5 de septiembre debido a una distensión en el oblicuo derecho. Fue dejado fuera del roster para las series de postemporada contra Boston y Toronto.

Con ocho años de experiencia en las Grandes Ligas, Yarbrough tiene un récord de 56-41 con una efectividad de 4.22 en 76 aperturas y 139 apariciones como relevista para Tampa Bay (2018-22), Kansas City (2023), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Toronto (2024) y los Yankees.

