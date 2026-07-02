Perros hinchas de Argentina se suman a la fiebre mundialista antes del partido contra Cabo Verde

Trece hinchas de la selección argentina recorren las calles de Buenos Aires luciendo con orgullo sus camisetas albicelestes. Pero no caminan sobre dos piernas, sino a cuatro patas, y de vez en cuando lanzan un ladrido.

Mientras Argentina vive la fiebre del Mundial y sueña con vencer el viernes a Cabo Verde en un partido clave, un paseador de perros sumó su manada a la hinchada local. Nahuel Meneghini, de 33 años, camina las calles del centro capitalino con los canes vistiendo camisetas, correas y collares albicelestes en apoyo al equipo de Lionel Messi.

“Lo hice por amor a ellos y a la Argentina. Y por el Mundial”, dijo Meneghini, conocido como “Nano”, mientras conversaba con The Associated Press el jueves durante una caminata con el grupo canino.

El paseador, vestido también de pies a cabeza como un hincha de la selección, manejaba con gran destreza las múltiples correas para guiar a los perros por las estrechas veredas del barrio capitalino de San Cristóbal. A su paso, se dibujaron sonrisas en los rostros de varias personas que sacaron sus celulares para fotografiarlos. “¡Vamos Argentina!”, gritó una mujer.

“Estas son las únicas alegrías que tenemos, porque los trabajadores y los jubilados no tenemos una a favor nuestro. Todo es en contra”, dijo Edgardo Pérez, de 80 años, quien tomaba fotos al grupo que es conocido en las redes sociales como "La Perroneta”.

El nombre alude a “La Scaloneta”, como es conocida la selección que aspira a revalidar su título de campeona en el Mundial que se juega en México, Estados Unidos y Canadá bajo la dirección de Lionel Scaloni. El técnico es admirado en Argentina tras la conquista del campeonato mundial de Qatar y la Finalissima en 2022, y la Copa América en 2021.

Al equipo argentino le toca ahora vencer al conjunto caboverdiano para pasar a octavos de final.

Un grupo canino rodeado de admiradores

Meneghini terminó de madurar la idea de vestir a toda su manada con los colores patrios la semana pasada, a medida que Argentina avanzaba en la fase de grupos del Mundial.

Dos de los perros que paseaba habitualmente, Sirio y Roberta, llevaban camisetas polares de la selección con el 10 de Messi. Sus dueños las habían comprado contagiados por la fiebre mundialista.

A Meneghini le encantó la idea y decidió vestir al resto de los perros de la misma forma. Pasó por un negocios de mascotas y se hizo con camisetas de tamaños diversos. Los dueños de los animales aceptaron rápidamente la vestimenta que el paseador había conseguido por un precio económico.

Lo mismo pasó con los collares y las correas que confeccionó en celeste y blanco. A estas últimas les sumó tres remaches por cada una de las copas mundiales de Argentina (1978, 1986 y 2022), mientras que de los collares colgó chapitas con la frase “Los perros de Nano”.

Meneghini hace buen precio por todos estos objetos a los dueños de los animales. Otras personas del barrio ya han comenzado a hacerle pedidos para sus mascotas.

Los hinchas perrunos y su paseador recorren unas 60 cuadras casi diariamente y se han vuelto una celebridad en el barrio y en redes como Instagram y Tik Tok.

“Esto sí que es ser patriotas. No sólo hacer pis (orinar) y caca. Todos con la Diez. ¡Muy bien, felicitaciones, qué lindos que están!", exclamó Dora Maisano, de 73 años, mientras observaba al grupo que pasó a su lado.

Kaya, una perra galgo, es una de las hinchas perrunas. Su dueño es el ruso Alexander Alexeev, de 32 años, quien señaló riendo que llegó a Argentina unos años atrás y le dio suerte a la selección para alzarse con la última copa del mundo. Dijo que vestirá a su perra con la camiseta albiceleste para presenciar con ella el partido contra Cabo Verde en una plaza donde los fanáticos disfrutan en grandes pantallas de “La Scaloneta”.

La manada seguirá vistiendo los colores patrios “por siempre”, no importa si Argentina se queda fuera de la competencia, afirmó Meneghini. “Pero yo tengo fe que vamos a tener la cuarta copa; después de la cuarta, agregaré a las correas otro remache más”.

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