Raptors amplían por varios años el contrato del entrenador Darko Rajakovic tras llegada de Leonard

Los Raptors de Toronto han acordado una extensión de contrato multianual con el entrenador Darko Rajakovic, quien pronto dirigirá a un equipo que contará con Kawhi Leonard.

Los Raptors anunciaron el acuerdo el jueves, días después de concretar una operación de gran impacto para traer de vuelta a Leonard a la franquicia a la que condujo al título de la NBA en 2019.

Rajakovic llevó a Toronto a conseguir 46 victorias la temporada pasada, guiando al equipo a los playoffs por primera vez desde 2022 antes de caer en el séptimo partido de una serie de primera ronda ante Cleveland. Ayudó a los Raptors a recuperarse tras ganar 30 partidos o menos en las dos temporadas anteriores bajo su mando. Rajakovic tiene marca de 101-105 en tres temporadas con los Raptors.

Los Raptors contrataron a Rajakovic hace poco más de tres años en reemplazo del despedido Nick Nurse. Es el segundo entrenador nacido en Serbia en la NBA, después del exentrenador de los Suns de Phoenix Igor Kokosov.

Nacido y criado en Serbia, Rajakovic se ha dedicado a entrenar desde la adolesencia y dirigió en España antes de llegar a Estados Unidos.

Fue entrenador principal durante dos temporadas en la G League antes de convertirse en asistente del Thunder de Oklahoma City en la temporada 2014-15.

Rajakovic pasó la temporada 2019-20 como asistente en Phoenix y se unió a los Grizzlies de Memphis al año siguiente para una etapa de tres temporadas, antes de que Toronto le diera la oportunidad de dirigir a un equipo de la NBA.

Dirigió al equipo internacional en el Juego de Estrellas como parte del nuevo formato de la NBA de Estados Unidos vs. El Mundo a principios de este año

Toronto adquirió a Leonard en un canje con los Clippers de Los Ángeles, le informó el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de las conversaciones.

Los Raptors enviaron de vuelta a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos selecciones de segunda ronda y un intercambio de selecciones a los Clippers por Leonard, señaló la persona, que habló bajo condición de anonimato porque el traspaso no ha recibido la aprobación requerida de la liga.

Leonard pasó una temporada en Toronto, y fue el año en que los Raptors ganaron su único campeonato. El jugador de 35 años, anotó un máximo de su carrera de 27,9 puntos en 65 partidos la temporada pasada. Ha sido siete veces All-Star, siete veces seleccionado al All-NBA, dos veces campeón de la NBA —también ganó un título en 2014 con San Antonio— y es un activo en defensa.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó.

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