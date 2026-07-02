Chase Burns gana duelo de lanzadores con Jacob Misiorowski; Rojos vencen 7-2 a Cerveceros

Sal Stewart y José Trevino conectaron jonrones ante Jacob Misiorowski, y Chase Burns lanzó seis sólidas entradas para que los Rojos de Cincinnati vencieran el jueves 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

TJ Friedl también se voló la cerca por Cincinnati, ya que los Rojos derrotaron a los Cerveceros por primera vez en siete intentos esta temporada. Garrett Mitchell conectó un jonrón por Milwaukee.

El juego presentó a dos de los mejores lanzadores y de los que tiran más duro: Burns y Misiorowski. Burns (10-1) se llevó la victoria al permitir dos carreras y cuatro hits. Burns es el único lanzador de los Rojos desde al menos 1900 que inicia una temporada permitiendo dos carreras o menos en 15 de sus primeras 17 aperturas.

Misiorowski (9-4) ponchó a 10 y no dio bases por bolas en cinco entradas, alcanzando una velocidad máxima de 103,8 mph, pero las cinco carreras que permitió igualaron el máximo de su carrera. Solo una de las carreras fue limpia.

La ocasión más reciente en que Misiorowski permitió cinco carreras fue el 15 de agosto de la temporada pasada, cuando apenas duró una entrada y un 1/3 en una victoria 10-8 en Cincinnati.

Misiorowski había tenido marca de 8-1 con efectividad de 0,54 en sus últimas 10 aperturas.

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