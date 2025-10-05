Pereira destrona a Ankalaev con nocaut en el 1er asalto en UFC 320

El favorito del público Alex Pereira, destronó el sábado a Magomed Ankalaev en la función UFC 320, para llevarse el campeonato de los semipesados con un nocaut en el primer asalto.

Pereira (13-3-0) derribó a Ankalaev (21-2-1) después de lastimarlo con un potente derechazo, y rápidamente se puso a trabajar mediante potentes codazos durante un ataque en el suelo antes de que el réferi Herb Dean interviniera para detener el combate a los 1:20 minutos.

Pereira puso fin a la racha invicta de 14 combates de Ankalaev. Además, se vengó de una derrota en el primer encuentro entre los luchadores, realizado en marzo.

“No estaba bien aquella noche, pero esta noche estuve muy bien”, afirmó Pereira.

El brasileño había perdido ante Ankalaev por decisión unánime el 8 de marzo, cuando los jueces emitieron su fallo con base en la agresividad. Esta vez, Pereira no perdió tiempo en atacar al ruso con una presión implacable.

Pereira cerró con +200 en BetMGM Sportsbook, lo que significa que una apuesta de $100 habría ganado $200. Un triunfol de Pereira por nocaut en menos de 2,5 asaltos estaba en +475.

Mientras Pereira entraba a la arena repleta, el público se puso de pie para aclamarlo. Ankalaev fue recibido en cambio por un coro de abucheos.

Los 19,081 asistentes, que incluían a las estrellas de los Warriors de Golden State Draymond Green y Jimmy Butler y al receptor de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua, se volvieron locos en el momento en que Dean intervino para detener la pelea.

Más temprano en la noche, en lo que algunos podrían haber considerado una pelea eliminatoria por el título en la división de los semipesados para tener el derecho de enfrentar a Pereira, el contendiente clasificado en segundo lugar Jiri Prochazka (32-5-1) lanzó un brutal izquierdazo a los 3:04 del tercer asalto para noquear al número cuatro Khalil Rountree Jr. (15-7-0) en lo que se fue la pelea de la noche.

Pereira ya había vencido a Prochazka dos veces, con nocauts en el segundo asalto en las UFC 295 y 303.

En el evento coestelar, el campeón Merab Dvalishvili (21-4-0) defendió con éxito su título de peso gallo con una decisión unánime (49-45, 49-45, 49-46) sobre Cory Sandhagen (18-6-0).

Dvalishvili, quien fortaleció su argumento como contendiente a Luchador del Año, registró un récord de UFC por derribos logrados (20) con 37 intentos. Su victoria extendió la racha más larga de la división a 14 peleas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.