Tras fallas de Judge y Stanton en momento clave, el bullpen de Yankees se desmorona

Aaron Judge y Giancarlo Stanton tuvieron su oportunidad.

Cuando los dos grandes bateadores no lograron aprovecharla, el inestable bullpen de los Yankees de Nueva York no pudo darles otra.

Nueva York estaba dos carreras abajo y tenía las bases llenas sin outs el sábado, cuando Judge se enfrentó al abridor de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman, en la sexta entrada del primer juego de su serie divisional de la Liga Americana.

Pero lo que parecía una oportunidad ideal pronto se desvaneció, y el tambaleante cuerpo de relevistas de los Yankees no pudo mantener el juego apretado después de eso.

Nueva York terminó cayendo por 10-1.

Gausman ponchó a Judge con un splitter en cuenta de 3-2 para el primer out de la sexta.

"Ése es un ponche enorme, enorme, obviamente a un tipo que probablemente será el Jugador Más Valioso de la liga", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider.

Cody Bellinger siguió con un boleto, que forzó la única carrera de Nueva York, pero Gausman terminó su actuación haciendo que Ben Rice elevara un globo.

Louis Varland entró y ponchó a Stanton en cuatro lanzamientos. Terminó el turno al bate con una recta de 101 mph.

"Varland ejecutó una buena recta a Giancarlo que llegó tarde", dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Simplemente no pudimos concretar como necesitábamos en una entrada donde teníamos la oportunidad de hacer algo grande".

Gausman elogió a Varland, quien se unió a Toronto en un canje de última hora, procedente de Minnesota.

"Hemos visto cómo lleva su juego a otro nivel cuando lo necesita", dijo Gausman. "Ése fue uno de los mejores intercambios que hemos hecho".

Judge se fue de 4-2 con un sencillo y un doble el sábado, siendo el único jugador de los Yankees en embasarse más de una vez. Alcanzó la base en cinco de 12 turnos en la Serie de Comodines, una victoria sobre Boston, al conectar de 11-4 y producir una carrera.

Stanton se fue de 4-0 el sábado y sólo tiene un hit en esta postemporada.

El bullpen de Toronto brilló en el primer juego. Cuatro lanzadores se combinaron para cubrir tres innings y un tercio en blanco.

Esta vez, los relevistas de Nueva York no tuvieron la misma suerte. Después de que el abridor dominicano Luis Gil salió con dos outs en la tercera, cinco lanzadores de los Yankees permitieron ocho carreras y diez hits en cinco episodios y un tercio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.