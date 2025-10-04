¡Es un niño! Bryce Harper, astro de Filis, anuncia el nacimiento de su 4to hijo

El toletero de los Filis de Filadelfia Bryce Harper amplió su equipo familiar.

Harper y su esposa, Kayla, dieron la bienvenida al nacimiento de su cuarto hijo días antes del sábado, cuando el pelotero comenzó su participación en los playoffs.

Los Harper compartieron una publicación conjunta en Instagram el sábado para anunciar a su cuarto hijo, Hayes Three Harper. El matrimonio informó que su hijo nació el jueves.

"Decidimos añadir más caos a Octubre Rojo", escribieron los Harper en el pie de foto.

Harper, dos veces el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, lleva el número tres con los Filis. Estuvo en la alineación el sábado para el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles.

Harper usó un bate azul como parte de una revelación de género durante un juego en abril. Había encargado dos bates personalizados de Victus Sports —uno de los fabricantes de maderos que produjo el bate torpedo— en rosa para una niña y azul para un niño.

Harper se ponchó con el bate azul.

Los Harper ya tienen tres hijos pequeños: un hijo llamado Krew y dos hijas, Brooklyn y Kamryn.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.