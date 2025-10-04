Scherzer, Bichette y Bassitt fuera del roster de los Azulejos para la Serie Divisional ante Yankees

El tres veces ganador del premio Cy Young, Max Scherzer, fue excluido del roster de los Azulejos de Toronto para su Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, junto con el campocorto lesionado Bo Bichette y el lanzador derecho Chris Bassitt.

Scherzer tuvo un récord de 1-3 con una efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas, incluyendo una derrota el siete de septiembre ante los Yankees, cuando Nueva York aprovechó que el derecho de 41 años estaba delatando sus lanzamientos con su cambio de velocidad.

Elegido ocho veces al Juego de Estrellas, Scherzer tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de acordar un contrato de un año por 15,5 millones. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

Tiene un récord de 221-117 con una efectividad de 3.22, ganando títulos de la Serie Mundial con Washington en 2019 y Texas en 2023. Scherzer tiene un récord de 7-8 con una efectividad de 3.78 en 30 juegos de postemporada.

Bichette, segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de los Yankees con un promedio de bateo de .311, no ha jugado desde el seis de septiembre, cuando se torció la rodilla izquierda en una colisión con el receptor de los Yankees, Austin Wells. Bassitt, quien tuvo un récord de 11-9 y lideró a los Azulejos en victorias, no ha lanzado desde el 18 de septiembre debido a una inflamación en la parte baja de la espalda.

Toronto incluyó a 13 lanzadores, pero solo Kevin Gausman, Shane Bieber y Trey Yesavage, un derecho de 22 años que debutó el 15 de septiembre, terminaron la temporada en la rotación. Toronto eligió a cuatro lanzadores zurdos contra Nueva York, que tiene muchos bateadores zurdos: Justin Bruihl, Mason Fluharty, Eric Lauer y Brendon Little.

Nueva York añadió al lanzador derecho Luis Gil, quien estaba programado para iniciar el primer partido el sábado, y dejó fuera al relevista derecho Mark Leiter Jr., quien estuvo activo para la Serie de Comodines contra Boston pero no lanzó.

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial añadieron al tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, y al lanzador zurdo Anthony Banda al roster para su Serie Divisional de la Liga Nacional contra Filadelfia, mientras dejaron fuera al lanzador derecho Edgardo Henriquez.

Kershaw, de 37 años, está programado para lanzar como relevista. El once veces All-Star dice que se retirará después de la postemporada.

El infielder Otto Kemp y el jardinero Weston Wilson estaban en el roster de losFilis, y los lanzadores derechos Jordan Romano y Lou Trivino fueron excluidos.

El lanzador derecho Ben Brown fue añadido al roster de los Cachorros de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee, y el relevista zurdo Taylor Rogers quedó fuera. Rogers lanzó una entrada sin hits en la serie de comodines contra San Diego.

Milwaukee incluyó al novato derecho de lanzamientos potentes Jacob Misiorowski y al zurdo Robert Gasser, mientras dejó fuera al primera base Rhys Hoskins.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes