Jonrón de Hernández impulsa a Ohtani y a los Dodgers 5-3 sobre los Filis en la NLDS

El dominicano Teoscar Hernández impulsó a los Dodgers con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada el sábado por la noche que rescató a Shohei Ohtani, tanto en el montículo como en el plato, y llevó a Los Ángeles a una victoria de 5-3 sobre los Filis de Filadelfia en el Juego uno de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ohtani se ponchó cuatro veces consecutivas en el plato, la última vez en la séptima con dos corredores en base y sin outs contra Matt Strahm.

No hay de qué preocuparse, al menos para los campeones reinantes de la Serie Mundial.

Después de un elevado de Mookie Betts, Hernández silenció a una ruidosa multitud de los Filis con un batazo contra Strahm para tomar una ventaja de 5-3. El veterano toletero celebró efusivamente mientras recorría las bases.

Sin gorra, Ohtani se levantó de su asiento en el dugout para unirse a la celebración y exhalar una vez que estaba encaminado hacia la victoria.

Tres veces MVP, Ohtani se recuperó de una segunda entrada de tres carreras en su primera apertura de postemporada como lanzador para frenar a los Filis y terminar con nueve ponches en seis entradas.

Alex Vesia retiró al bateador panameño emergente Edmundo Sosa con las bases llenas en el octavo para preservar la ventaja. Roki Sasaki trabajó el noveno para su primer salvamento en su carrera.

El abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, ponchó a Ohtani tres veces, incluida una tercera llamada en la quinta entrada que llevó a la multitud que agitaba toallas al delirio.

Por los Dodgers, el boricua Enrique Hernández de 4-1 con dos producidas. El cubano Andy Pages de 4-1 con una anotada.

El Juego 2 es el lunes en Filadelfia.

