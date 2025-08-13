Peñarol toma ventaja ante Racing en octavos de final de Libertadores

Con un gol de David Terans a los 78 minutos, Peñarol derrotó el martes 1-0 a Racing en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En un choque trabado y con constantes interrupciones, el equipo uruguayo obtuvo la victoria con un cabezazo de Terans, que se adelantó a la salida del arquero Gabriel Arias.

Peñarol, cinco veces campeón de la Libertadores, extendió a 23 encuentros su invicto en el estadio Campeón del Siglo en el máximo certamen de clubes de Sudamérica.

La única caída del Manya en su recinto fue en abril de 2017 contra Palmeiras. En total, suma 20 triunfos y cuatro empates en 25 presentaciones en el escenario que fue inaugurado en 2016.

Después de ganar el pasado sábado el clásico uruguayo 3-0 ante Nacional, Peñarol se dio otra alegría con un triunfo que le permitirá llegar con ventaja al duelo de vuelta, que se realizará el próximo martes en Buenos Aires.

El trámite estuvo condicionado por las 34 faltas sancionadas, 22 de ellas cometidas por los jugadores de la Academia.

Peñarol perdió a los 20 minutos a Leo Fernández, autor de dos goles y cuatro asistencias en el torneo, por una lesión en la rodilla derecha que le provocó una entrada por detrás del zaguero Nazareno Colombo.

Fernández fue reemplazado por Terans, que posteriormente se convirtió en la figura de los anfitriones.

A los 36, el lateral de Racing Gastón Martirena perforó las redes con un remate colocado, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego previo de Santiago Solari.

En la siguiente acción, el delantero argentino Adrián Martínez cometió una plancha contra la frente de Javier Méndez en la disputa del balón, que el árbitro brasileño Raphael Claus castigó en principio con tarjeta roja. Luego de la revisión en el videoarbitraje, el lance quedó solo en amonestación.

La mejor ocasión de la etapa inicial llegó a los 44 minutos cuando el atacante local Maximiliano Silvera envió un disparo al travesaño.

En el segundo período, el juego pasó poco por las áreas hasta que un centro de Diego García fue bajado de pecho por Matías Arezo y Terans puso la cabeza para romper el empate.

En Medellín, Sao Paulo rescató un empate 0-0 en su visita a Atlético Nacional.

El conjunto colombiano desperdició dos penales errados por Edwin Cardona.

A los 14 minutos, Cardona lanzó desviada la pena máxima, que se produjo por una mano dentro del área del defensa Nahuel Ferraresi.

Cardona tuvo una segunda oportunidad a los 68, pero el arquero paulista Rafael se estiró para enviar fuera su disparo.

La segunda infracción también llegó por una falta de Ferraresi sobre Alfredo Morelos.

Atlético Nacional también tuvo sendos tiros al palo de Marlos Moreno y Marino Hinestroza.

En el encuentro que abrió la jornada, Fortaleza y Vélez Sarsfield igualaron sin goles.

El equipo brasileño dominó la posesión de la pelota, pero no contó con una jornada inspirada de sus atacantes Deyverson y Marinho.

Fortaleza ocupa zona de descenso en el campeonato brasileño, lo cual le costó el cargo al técnico Juan Pablo Vojvoda, quien los clasificó por primera vez a la Libertadores en 2022.

La llegada del portugués Renato Paiva, quien tomó las riendas del club luego de conducir a Botafogo hasta octavos de final en el Mundial de Clubes, no ha mejorado la situación del elenco que acumula cuatro presentaciones sin ganar.

Vélez dispuso de su mejor oportunidad a los nueve minutos con un pase filtrado Maher Carrizo para Brian Romero, que no pudo definir ante la salida del arquero Helton Leite.

Fortaleza terminó con 10 jugadores por la expulsión del mediocampista Matheus Rossetto por doble amarilla a dos minutos del final.