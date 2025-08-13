Stanton batea de 5-4, Judge pega jonrón, Rodón lanza 7 entradas y Yankees arrollan

Aaron Judge conectó su primer jonrón en casi tres semanas, Giancarlo Stanton logró su primer juego de cuatro hits en casi dos años y Carlos Rodón permitió un imparable en siete entradas para que los Yankees de Nueva York aplastaran el martes 9-1 a los Mellizos de Minnesota.

Stanton se fue de 5-4, su primer juego de cuatro hits desde el 24 de agosto de 2023 contra Washington. Disparó un doble en su primer turno al bate, conectó un jonrón en el quinto y bateó sencillos en sus dos últimos.

Fue reemplazado por un corredor tras un sencillo de dos carreras.

Rodón (12-7) permitió un sencillo de Austin Martin en el inicio del juego y navegó tranquilo después de una primera entrada de 31 lanzamientos. Se convirtió en el primer Yankee en completar siete entradas desde que el zurdo lanzó ocho contra los Cachorros el 11 de julio.

Judge bateó un bambinazo por primera vez desde el 23 de julio cuando consiguió un cuadrangular contra el abridor novato de Minnesota Travis Adams (1-2).

Anthony Volpe conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la segunda entrada. Los Yankees vencieron a los Mellizos por novena vez consecutiva.

Stanton añadió un jonrón en el quinto acto para dar a los Yankees una ventaja de 5-1. Fue la segunda vez esta temporada que Stanton y Judge sacudieron vuelacercas en el mismo juego y la 54ª vez en total, incluyendo los playoffs.

Los Yankees ganaron su tercera serie desde el receso del Juego de Estrellas. Ganaron los dos primeros juegos de una serie por primera vez desde que barrieron a Seattle del 8 al 10 de julio.

Adams permitió cuatro carreras y cuatro hits en dos innings y un tercio.