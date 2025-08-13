Singer lanza 6 entradas en blanco, Steer impulsa 3 y Rojos cortan racha de 4 victorias de Filis

Brady Singer lanzó seis entradas en blanco, Spencer Steer impulsó tres carreras y los Rojos de Cincinnati vencieron el martes 6-1 a los Filis de Filadelfia, líderes del Este de la Liga Nacional, quienes vieron cortada una seguidilla de cuatro triunfos.

Singer (10-9) permitió tres de los cuatro hits de los Filis, ponchó a seis y no dio bases por bolas. El derecho de 29 años enfrentó al mínimo posible de 17 bateadores en las primeras cinco entradas y dos tercios. El único hit que toleró fue un sencillo de Nick Castellanos, cuyo rodado se desvió del guante del campocorto dominicano Elly De La Cruz.

Castellanos fue retirado en una doble matanza en la quinta entrada.

Steer conectó un doble de dos carreras en la tercera y el dominicano Miguel Andújar añadió un jonrón solitario para una ventaja de 3-0 en la cuarta. El octavo jonrón de Andújar fue su segundo desde que fue traspasado a los Rojos el 31 de julio.

Steer añadió un elevado de sacrificio y José Treviño conectó un sencillo de dos carreras en la sexta antes de que el juego se detuviera por 28 minutos debido a la lluvia al inicio de la séptima entrada.

Bryce Harper arruinó el intento de blanqueada de los Rojos con un jonrón cuando había dos outs, su 18º, contra Sam Moll durante un aguacero en la novena entrada.

El venezolano Ranger Suárez (8-6) permitió 10 hits --un máximo de temporada-- y seis carreras en cinco episodios y un tercio. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-0. El venezolano Rafael Marchán de 3-1.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 4-1, Andújar de 4-1 con una anotada y una empujada, Noelvi Marte de 4-1, Santiago Espinal de 2-2.