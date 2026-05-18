Flick firma ampliación de contrato que lo mantiene en Barcelona al menos hasta 2028

El Barcelona y Hansi Flick llegaron a un acuerdo para extender el contrato del entrenador hasta 2028, con la opción de una temporada más.

Al describirle como el “arquitecto de un Barça ganador”, el club catalán indicó que el entrenador de 61 años firmó su nuevo contrato el lunes.

“En solo dos temporadas, Hansi Flick ha ampliado su legado en el FC Barcelona con títulos, récords y una apuesta clara por el futuro", destacó el club. “El técnico alemán quiere seguir escribiendo páginas de éxito”.

Al mando de los azulgranas las últimas dos temporadas, Flick ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Lo único pendiente es conquistar la Liga de Campeones.

Flick ya había hablado sobre la renovación la semana pasada después de conducir al club a su segundo título consecutivo de la liga española, y comentó que el Barça le dio a él y a su cuerpo técnico la confianza para seguir trabajando.

“Para mí es un placer continuar este viaje", dijo Flick, citado por los medios del club el lunes. “Queremos ganar más títulos y soñamos también con la Champions League. Estamos trabajando para ello”.

“Mi hambre es aún mayor. Quiero seguir logrando cosas y ganar más títulos”, agregó.

Flick había dicho anteriormente que no planea volver a entrenar después de terminar su etapa con el Barça. Llegó al club en mayo de 2024 para reemplazar a Xavi Hernández.

Había entrenado previamente al Bayern Múnich y a la selección nacional de Alemania.

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