Croacia anuncia su equipo para el Mundial. Luka Modric jugará su quinto torneo

Luka Modric fue incluido en la convocatoria de Croacia y el mediocampista quedó perfilado para disputar su quinto Mundial.

El seleccionador croata Zlatko Dalic dio a conocer el lunes una lista de 26 jugadores en la que también figura Ivan Perisic, autor de goles en los últimos tres torneos.

Modric se fracturó el pómulo el mes pasado, pero se espera que el capitán croata esté en condiciones cuando el equipo inicie su campaña en el Mundial contra Inglaterra el 17 de junio. También enfrentarán a Panamá y Ghana en el Grupo L.

Modric, de 40 años, ganó el Balón de Oro en 2018, poniendo fin al largo reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Debutó con la selección en 2006 y es el jugador croata con más partidos internacionales, con 196 apariciones. Podría alcanzar la marca de 200 partidos con la selección durante el Mundial.

A la convocatoria de Dalic no le falta experiencia. También incluye al arquero Dominik Livakovic, al defensor Josko Gvardiol, a los mediocampistas Mateo Kovacic y Mario Pasalic, así como a Andrej Kramaric.

Croacia alcanzó la final del Mundial de 2018, en la que perdió ante Francia, y terminó tercera en el torneo de 2022.

Además de la lista de 26 jugadores, Dalic también nombró a siete futbolistas de reserva.

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Lista:

Arqueros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV).

Mediocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter de Milán), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).

Jugadores de reserva: Lovro Majer (Wolfsburgo), Franjo Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dínamo Zagreb), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausana), Adrian Segecic (Portsmouth), Luka Stojkovic (Dínamo Zagreb).

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