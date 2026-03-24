Hinchas radican queja ante Comisión Europea por precios de entradas del Mundial

Una organización de hinchas del fútbol presentó una queja formal ante la Comisión Europea contra la FIFA por los precios de las entradas para el Mundial 2026.

Football Supporters Europe (FSE) manifestó el martes que se unió al grupo de consumidores Euroconsumers para alegar que el organismo rector mundial del fútbol ha abusado de su posición para imponer precios excesivos.

FSE acusó a la FIFA de una “traición monumental” en diciembre, cuando las entradas se pusieron a la venta general con precios que iban desde 140 dólares para los partidos de grupo más baratos hasta 8.680 dólares para la final. Las entradas más baratas para la final costaban 4.185 dólares, pero todos los precios están sujetos a cambios, ya que la FIFA emplea por primera vez precios dinámicos en el Mundial coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

“La FIFA tiene un monopolio sobre la venta de entradas para el Mundial de 2026 y ha utilizado ese poder para imponer condiciones a los aficionados que nunca serían aceptables en un mercado competitivo”, dijeron FSE y Euroconsumers en un comunicado conjunto.

Tras una reacción adversa de los aficionados en diciembre, la FIFA recortó algunos precios de entradas a 60 dólares para todas las rondas hasta la final, que los equipos podían distribuir entre sus aficionados más fieles.

Además de los precios exorbitantes, FSE también afirmó que la FIFA aplicó tácticas de venta bajo presión y criticó la transparencia del proceso.

Ha pedido que los precios se congelen durante la próxima ronda de ventas en abril y que se detenga la tarificación dinámica al vender a aficionados en Europa.

“La tarificación dinámica convierte la lealtad de los aficionados en una guerra de pujas, infla los costos sin valor añadido y deja fuera a muchos seguidores”, afirmó Els Bruggeman, jefa de políticas y cumplimiento en Euroconsumers.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en enero que la demanda de entradas equivalía a “1.000 años de Mundiales a la vez”. Afirmó que los 104 partidos del Mundial se agotarían, lo que significa que “probablemente las entradas se revenderán a precios aún más altos”.

FSE también fue crítico con la plataforma oficial de reventa de la FIFA, en la que se han visto entradas anunciadas muy por encima de su valor nominal y de la cual el organismo rector se queda con un 30% de comisión por cualquier venta.

“La FIFA resalta sus cifras de ventas no confirmadas como validación de sus prácticas injustas de venta de entradas, cuando la realidad es que deja a los aficionados leales sin otra opción: pagar o quedarse fuera”, señaló Ronan Evain, director ejecutivo de FSE.

La FIFA dijo a The Associated Press que no había recibido formalmente la queja. Añadió que, como organización sin fines de lucro, los ingresos del Mundial se reinvierten para hacer crecer el fútbol.

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