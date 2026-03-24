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Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club

MOHAMED SALAH
MOHAMED SALAH (AP)

Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada y cerrará una etapa de nueve años en Anfield en los que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Liverpool informó el martes que Salah “llegó a un acuerdo” para dejar el equipo antes de que expirara su contrato.

Añadió que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los hinchas “a la mayor brevedad posible” y así "ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que les tiene”.

Salah, de 33 años, ha marcado 255 goles en 435 partidos con Liverpool, consagrándose dos veces en la Liga Premier y una ocasión en Liga de Campeones tras llegar procedente de la Roma en 2017.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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