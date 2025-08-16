Partido contra el Al-Nassr de Cristiano, un 'momento único' para el club indio Goa

Cristiano Ronaldo viajará a India para enfrentarse al club Goa en un partido de la Liga de Campeones de Asia que se considera "histórico" en el país.

El Al-Nassr de Arabia Saudí y sus superestrellas fueron emparejados el viernes contra el club de la Superliga India (ISL) en el Grupo D de la segunda competición de clubes de Asia, junto con el Istiklol de Tayikistán y el Al-Zawraa de Irak. Los dos primeros de cada uno de los ocho grupos avanzan a la segunda ronda.

"Este es verdaderamente un momento único en la vida para el Goa", enfatizó Ravi Puskur, director del club indio, en declaraciones a The Associated Press. "Recibir a Al-Nassr y a Cristiano Ronaldo es, sin duda, el partido más grande en la historia del fútbol de clubes de India".

Cristiano, de 40 años, no ha ganado aún un trofeo importante desde que firmó con el club de Riad en 2022. Se espera que el equipo esté en plena forma en septiembre, cuando la acción comience.

Al-Nassr, que terminó tercero en la Pro League saudí la temporada pasada, también cuenta con nombres famosos como el exastro del Liverpool Sadio Mane y Joao Felix, el delantero portugués que firmó en julio, procedente del Chelsea.

"Para el fútbol indio, esto es histórico. Estamos aquí por mérito, y un partido como éste nos da la oportunidad de demostrar que podemos competir en el escenario continental, convirtiéndonos en parte de las grandes narrativas del deporte", recalcó Puskur.

El fútbol indio necesita un impulso

Puskur está seguro de que la emoción se sentirá en todo el país y dará a este deporte un impulso muy necesario en India.

"Es una oportunidad única para atraer la atención global hacia el fútbol indio y, lo más importante, una oportunidad para despertar un mayor interés en el fútbol indio entre los aficionados de todo el país, dándole al deporte el protagonismo que ha necesitado durante mucho tiempo", expresó.

El sorteo que pactó el encuentro llega en un momento de crisis para el fútbol indio. La temporada 2025-26 de la ISL debía comenzar en septiembre, pero ha sido suspendida debido a la incertidumbre sobre la renovación de un acuerdo organizativo entre la federación india y su socio comercial, Football Sports Development Ltd., a la espera de una orden del Tribunal Supremo.

Bengaluru, Odisha y Chennaiyin han suspendido salarios o cesado operaciones deportivas hasta que se encuentre una solución.

"Si bien el impulso financiero es importante, la visión más amplia es la oportunidad que esto crea para el crecimiento a largo plazo". consideró Puskur. "La atención global, el interés de los patrocinadores y el compromiso de los aficionados a partir de un momento como éste ayudan a fortalecer las bases del club, permitiéndonos invertir en el futuro".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.