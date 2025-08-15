Liverpool vence 4-2 a Bournemouth en un partido lleno de emociones y homenajes a Diogo Jota

El campeón defensor Liverpool inauguró la Liga Premier con una dramática victoria 4-2 sobre Bournemouth en Anfield el viernes en un partido cargado de emociones que incluyó homenajes a Diogo Jota y un jugador que reportó abuso racial.

Goles después de los 88 minutos por Federico Chiesa y Mohamed Salah sellaron la victoria para Liverpool después de que los anfitriones desperdiciaran una ventaja de dos tantos.

Hugo Ekitike y Cody Gakpo pusieron a los Reds 2-0 arriba.

Entre esos goles, el juego se detuvo brevemente después de que el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, informara al árbitro Anthony Taylor a los 28 minutos que fue objeto de lenguaje racista por parte de un miembro del público.

Semenyo, quien es negro, necesitó ser consolado por sus compañeros de equipo después del presunto incidente, pero continuó jugando y anotó a los 64 y 76 minutos para igualar el marcador para Bournemouth.

Fue el primer partido competitivo en Anfield desde que Jota —un jugador popular para Liverpool— y su hermano Andre Silva murieron en un accidente automovilístico en España el 3 de julio.

Antes del inicio del partido, los aficionados levantaron carteles para formar "DJ20" y "AS30" en dos de las gradas durante un período de silencio en honor a los jugadores portugueses.

Los integrantes del equipo de Liverpool se pararon brazo con brazo alrededor del círculo central, y el personal y los jugadores de ambos clubes llevaban brazaletes negros.

Salah parecía estar lloroso después del tiempo completo mientras Jota continuaba siendo conmemorado por los aficionados de Liverpool.

