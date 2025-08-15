Colombiano Sebastián Muñoz firma tarjeta de 59, pese a doble bogey, en LIV Golf

El colombiano Sebastián Muñoz logró el tercer marcador por debajo de 60 golpes en la historia de la LIV Golf, al apuntarse birdie en 13 de sus últimos 14 hoyos, y se convirtió en el primer golfista en registrar un 59 con un doble bogey.

Muñoz respondió a ese error temprano al embocar para birdie en el sexto hoyo, el comienzo de una racha de ocho birdies consecutivos para otro récord en la historia de cuatro años de la LIV Golf. Terminó con cinco birdies seguidos, al acertar con un wedge a 3 pies en su hoyo final.

“He hecho ocho birdies seguidos”, dijo Muñoz. “Pero 13 de 14, es una locura. Nunca había estado cerca de eso. Realmente estoy orgulloso de cómo solventé la jornada".

En un día de puntuaciones bajas en The Club at Chatham Hills, un campo par 71 que fue sede del campeonato de la Conferencia Mid-American el año pasado, Muñoz tomó la cima con una ventaja de tres golpes sobre Dustin Johnson. Un gran grupo con 64 incluyó al chileno Joaquín Niemann, quien estaba 7 bajo par en los primeros nueve hoyos.

Niemann y Bryson DeChambeau , quien logró un 58 en la ronda final en The Greenbrier hace dos años, son los otros jugadores de la LIV con rondas por debajo de 60 .

También fue la sexta ronda por debajo de 60 en el golf mundial este año .

Éste es el torneo final que determina al campeón individual en la LIV Golf. Muñoz, junto con el español Jon Rahm y el mexicano Carlos Ortiz, son los únicos jugadores en el top 10 que aún no han ganado este año en la gira auspiciada por Arabia Saudí

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.