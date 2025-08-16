Stay up to date with notifications from The Independent

Alejandro Kirk encabeza remontada de Azulejos con jonrón y sencillo decisivo para vencer a Rangers

AP Noticias
Viernes, 15 de agosto de 2025 23:35 EDT
RANGERS-AZULEJOS
RANGERS-AZULEJOS (AP)

El mexicano Alejandro Kirk bateó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y un sencillo decisivo que remolcó otras dos en la octava en la victoria por remontada de los Azulejos de Toronto por 6-5 sobre los Rangers de Texas el viernes por la noche.

Kirk pegó un sencillo con las bases llenas en la octava para ayudar a los Azulejos (72-51) a superar un déficit de tres carreras. Antes del turno al bate del receptor, el relevista Phil Matton (2-5) otorgó una base por bolas a Daulton Varsho con casa llena.

Marcus Semien de Texas conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima.

Louis Varland (4-3) obtuvo la victoria como relevista, y Jeff Hoffman finalizó para su 28vo salvamento.

La estrella de Texas, Jacob deGrom, lanzó cinco entradas en blanco, permitiendo solo dos imparables sin bases por bolas y cinco ponches.

Kyle Higashioka conectó un jonrón de tres carreras para Texas en la segunda entrada.

Por los Azulejos, el mexicano Alejandro Kirk bateó de 4-2 con una carrera anotada y cuatro impulsadas; el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1 con una anotada; y el venezolano Andrés Giménez de 3-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

