Young, derecho de Orioles, deja escapar juego perfecto en la 8va, en triunfo 7-0 sobre Astros

El novato derecho Brandon Young vio malogrado lo que hubiera sido el primer juego perfecto en la historia de los Orioles, a cuatro outs de que concluyera el encuentro del viernes, una victoria de Baltimore por 7-0 sobre los Astros de Houston.

Young retiró a los primeros 23 bateadores que enfrentó, sólo para ver evaporada su oportunidad de hacer historia, al admitir un rodado lento hacia el lado de la tercera base por parte del intermedista mexicano de Houston, Ramón Urías.

Con dos outs en la octava entrada, Urías, quien enfrentó a los Orioles por primera vez desde que lo canjearon el mes pasado, conectó una roleta de 56 mph entre el montículo y la línea de la antesala. Young recogió la pelota, pero su tiro sin buen apoyo se desvió a un lado de la primera base.

A Urías se le otorgó un sencillo dentro del cuadro.

Young ponchó al siguiente bateador para terminar la octava. Sus ocho entradas de labor fueron un récord personal, e igualó su mejor marca con seis ponches.

Originario de Lumberton, Texas, a menos de 160 kilómetros al noreste de Houston, Young entró al juego con un récord de 0-6 y una efectividad de 6.70 en sus primeras diez aperturas en su carrera en las Grandes Ligas.

El dominicano Yaramil Hiraldo retiró a los bateadores en orden en la novena para preservar el primer juego de un solo hit de los Orioles desde el 24 de mayo de 2024.

El abridor quisqueyano de los Astros, Framber Valdez (11-6), mantuvo a los Orioles bajo control hasta la cuarta entrada cuando Colby Mayo conectó un jonrón solitario con dos outs.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0. El boricua Carlos Correa de 3-0. Los dominicanos Jesús Sánchez de 3-0, Yainer Díaz de 3-0. El mexicano Urías de 3-1. El hondureño Mauricio Dubón de 3-0.