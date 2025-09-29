Parma gana al fin con el nuevo técnico Carlos Cuesta. Lazio vence 3-0 a Genoa
Un doblete de Mateo Pellegrino le dio el lunes Parma una victoria 2-1 sobre Torino y su primer triunfo en la Serie A.
El duelo entre dos equipos con escasa pegada nunca iba a ser un espectáculo, pero Parma hizo lo suficiente para darle al nuevo entrenador Carlos Cuesta su primera victoria en la liga italiana desde que fue nombrado en el verano.
Pellegrino adelantó a Parma con un penal y le anularon un segundo gol por posición adelantada dos minutos después del inicio de la segunda mitad.
Cyril Ngonge igualó para Torino tres minutos después cuando creó espacio en el borde del área y definió con un exquisito disparo desde unos 20 metros.
Sin embargo, Pellegrino aseguró los tres puntos a 18 minutos del final. Torino pobló el área, pero Pellegrino se elevó más alto para cabecear un tiro de esquina y llevar a Parma al 14to puesto.
Torino quedó 15to.
Castellanos brilla en la victoria de Lazio
Más tarde, el delantero argentino Valentín Castellanos anotó un gol y asistió en otro para que Lazio derrotase 3-0 al atribulado Genoa.
El resultado dejó a los hombres de Patrick Vieira en el penúltimo lugar y sin una victoria en cinco partidos. Lazio subió al 12do puesto.
El club capitalino venía de perder ante contra Sassuolo y Roma, pero fue dominante durante todo el encuentro contra un desorganizado Genoa.
Tomó la delantera en el cuarto minuto cuando un bonito pase de Castellanos dejó a Matteo Cancellieri frente al gol. La defensa de Genoa reaccionó mal, dándole tiempo y espacio para rematar al segundo palo.
Castellanos anotó su segundo gol a la media hora al estirarse para conectar un centro rasante.
Mattia Zaccagni añadió el tercero a los 63 minutos cuando aprovechó un rebote.
