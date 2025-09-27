Gol de Sulemana ayuda al Atalanta a mantener buen registro en casa de la Juve, Inter también gana

Kamaldeen Sulemana ayudó al Atalanta a mantener su impresionante racha al anotar el sábado el gol del empate 1-1 ante Juventus en la Serie A.

Sulemana abrió el marcador al borde del descanso después de que la Juve perdió el balón, pero Juan Cabal rescató un punto para el anfitrión y se cercioró de que su equipo se mantuviera invicto en este inicio de campaña.

Inter ya había perdido dos de sus primeros cuatro partidos, pero logró dos victorias consecutivas con un triunfo 2-0 en la cancha Cagliari.

Atalanta no ha perdido ante Juventus desde 2018, con cinco victorias y dos empates desde entonces.

Juventus estuvo cerca de tomar la delantera con menos de dos minutos en el reloj, pero el cabezazo de Pierre Kalulu se estrelló contra el poste derecho.

En cambio, fue Atalanta el conjunto que se adelantó en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando Sulemana aprovechó un error y luego se deslizó en el área, girando y retorciéndose, antes de enviar la pelota al rincón inferior derecho.

Fue el segundo gol para Sulemana, quien llegó procedente de Southampton en la pretemporada y quien había aportado gol y asistencia en la victoria 3-0 de la semana pasada en el feudo de Torino.

Juventus empató a los 78, cuando Odilon Kossounou no logró despejar un balón en el área y éste le cayó a Cabal. El colombiano reaccionó rápidamente para controlar y disparar desde cerca

Fue el segundo gol en su carrera y su primero desde 2022.

Atalanta se quedó con diez hombres dos minutos después, cuando Marten de Roon fue expulsado por una falta a Weston McKennie y recibió una segunda tarjeta amarilla.

El portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, logró mantener a raya a Juventus. Atajó notablemente un disparo de McKennie a quemarropa y otro de Edon Zhegrova.

El regreso de Lautaro

Lautaro Martínez demostró que se ha recuperado completamente de un problema de espalda al encaminar al Inter hacia la victoria.

El ganador de la Copa del Mundo con Argentina se perdió la victoria en la Liga de Campeones sobre el Ajax y solo jugó 26 minutos contra Sassuolo la semana pasada.

Sin embargo, regresó a la alineación titular en Cagliari y cabeceó un centro de Alessandro Bastoni en el noveno minuto.

Cagliari estuvo cerca de empatar a los 73, pero el cabezazo de Michael Folorunsho se estrelló contra la base del poste.

En cambio, fue Inter quien duplicó su ventaja nueve minutos después cuando Pio Esposito remató un centro raso de Federico Dimarco al rincón inferior derecho para su primer gol en la Serie A.

El hermano mayor de Esposito, Sebastiano de 20 años, juega para Cagliari.

Inter también golpeó el poste dos veces.

Inicio invicto

Cremonese mantuvo su inicio invicto de la temporada al rescatar un empate 1-1 ante el Como.

El defensor visitante Federico Baschirotto cabeceó un córner a los 69 minutos y anuló el gol inicial de Nico Paz para los anfitriones en la primera mitad.

El delantero de Como, Jesús Rodríguez, quien había asistido en el gol de su equipo, recibió una tarjeta roja directa a ocho minutos del final por un innecesario puñetazo y patada sin balón al mediocampista de Cremonese, Filippo Terracciano, que fue detectado por el árbitro asistente de video.

