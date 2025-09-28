La Roma vence a Verona y sube al segundo lugar en la Serie A

Artem Dovbyk anotó su primer gol de la temporada en su primer duelo como titular con la Roma y encaminó la Giallorossi hacia la victoria por 2-0 sobre el Hellas Verona, que quedó lamentándose por uno de los fallos de la temporada.

Gian Piero Gasperini continuó su buen inicio en la capital italiana después de nueve años al mando del Atalanta. Ha ganado cinco de seis duelos al frente de la Roma.

La Roma se colocó en segundo lugar, igualada en puntos con el Napoli, líder de la Serie A, antes del partido del campeón defensor contra el AC Milan más tarde.

La Roma llegó confiada al partido tras ganar el derbi contra la Lazio el fin de semana pasado y la victoria a mitad de semana sobre el Niza en la Liga Europa.

Dovbyk cabeceó el centro de Zeki Celik hacia la esquina inferior derecha en el séptimo minuto.

El Verona podría haber igualado al los 28 minutos cuando un centro bajo de Domagoj Bradaric fue desviado hacia el camino de un Gift Orban sin marca, quien solo tenía que empujar el balón a la portería, pero de alguna manera su disparo pegó en el travesaño.

Los visitantes continuaron desperdiciando oportunidades antes de que Matías Soulé culminara un contraataque al 79 para sellar el resultado.

El partido fue aún más miserable para Orban, quien encontró el fondo de la red en el tiempo de descuento, pero fue anulado porque el balón había rozado su brazo antes de que lo cabeceara.

Goles anulados

Le anularon dos goles al delantero de la Fiorentina, Moise Kean, por fuera de juego en un entretenido empate 0-0 en el derbi ante Pisa.

Henrik Meister pensó que había anotado un gol impresionante para el Pisa, pero también fue anulado por una mano en la jugada previa.

El delantero del Pisa, Juan Cuadrado, quien jugó para la Fiorentina entre 2012 y 2015, también golpeó el poste.

Tanto la Fiorentina como el recién ascendido Pisa siguen buscando su primera victoria en la Serie A de la temporada.

Horas antes el Sassuolo venció 3-1 al Udinese.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes