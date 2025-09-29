Mellizos despiden al mánager Rocco Baldelli tras temporada de 70-92

Los Mellizos de Minnesota despidieron el lúnes al manager Rocco Baldelli, poniendo fin a su mandato de siete años que incluyó tres títulos de la División Central de la Liga Americana tras una segunda temporada decepcionante consecutiva.

Minnesota anunció el despido de Baldelli tras una campaña marcada por un desmantelamiento del roster antes de la fecha límite de cambios, precipitado por el desplome del equipo flaqueara en junio y julio. Los Mellizos (70-92) tuvieron un récord de 19-35 después de la fecha límite de canjes al desprenderse de 10 jugadores, entre ellos el astro puertorriqueño Carlos Correa y el cerrador dominicano Jhoan Durán. Sólo los Rockies de Colorado tuvieron un peor desempeño en los últimos dos meses.

Los Mellizos terminaron con el cuarto peor récord en las Grandes Ligas y su peor marca desde 2016, cuando terminaron 59-103 tras despedir al gerente general Terry Ryan a mitad de temporada. El actual presidente del equipo, Derek Falvey, fue contratado para reemplazar a Ryan después de eso.

"Durante los últimos siete años, Rocco ha sido mucho más que nuestro manager. Ha sido un socio y compañero de confianza para mí en la dirección de esta organización", afirmó Falvey en un comunicado. “Juntos compartimos un profundo cuidado por los Twins, por nuestros jugadores y personal, y por hacer todo lo posible para poner a este club en la mejor posición para tener éxito. En el camino, experimentamos algunos logros significativos, y siempre estaré orgulloso de ellos, incluso cuando desearía que hubiéramos logrado más”.

Por segundo año consecutivo, la incertidumbre sobre el estatus de Baldelli rondó al club. Los Mellizos, que terminaron 87-75 en 2023 para ganar su tercer título divisional bajo Baldelli y su primera serie en los playoffs en 21 años, tenían un firme control de un puesto de comodín hacia el final de la temporada pasada antes de caer fuera de la contienda con un récord de 12-27 en las últimas seis semanas, terminando con 82-80.

Teniendo en cuenta ese final en su prolongada mala racha este año, los Mellizos tienen un récord de 82-119 en sus últimos 201 juegos, con un porcentaje de victorias de .408.

La asistencia ha disminuido en Target Field. Terminaron con un total de poco más de 1,7 millones de boletos vendidos en 81 juegos en casa, su número más bajo en una temporada no pandémica desde 2000, cuando jugaron en el Metrodome y terminaron 69-93. Los fanáticos han dirigido principalmente su desdén hacia los dueños, con una profunda frustración por los recortes de costos que siguieron al avance de 2023. La familia Pohlad puso la franquicia a la venta el año pasado, pero decidió el mes pasado mantener el control e incorporar a dos nuevos grupos de inversión para una inyección de efectivo que ayude a reducir la deuda.

La vertiginosa actividad en la fecha límite de cambios dejó a Baldelli y su personal sin mucho con qué trabajar hacia el final de la temporada, aunque el estelar jardinero central Byron Buxton fue un punto brillante y el segunda base novato Luke Keaschall proporcionó una producción constante y un enfoque profesional en el plato que desmentía su inexperiencia.

Baldelli fue contratado antes de la temporada 2019 para reemplazar a Paul Molitor, miembro del Salón de la Fama Paul Molitor.

___

