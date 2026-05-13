Paris Saint-Germain conquista otro título de liga al vencer 2-0 a su escolta Lens

El Paris Saint-Germain aseguró su 14to título de la liga francesa tras doblegar el miércoles 2-0 a su perseguidor inmediato.

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del fútbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens con un partido por disputar.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en el tiempo de descuento. Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en su feudo del Stade Bollaert-Delelis.

La liga francesa reprogramó el partido, originalmente previsto para el 11 de abril, para ayudar a las aspiraciones del PSG, vigente monarca, en la Liga de Campeones.

El PSG enfrentará a Arsenal, actual líder de la Liga Premier, en la final europea el 30 de mayo en Budapest.

Aunque Lens impugnó con firmeza el aplazamiento, el equipo del técnico Pierre Sage no tuvo voz en la decisión.

Lens también tiene una final a la vista: jugarán contra Nize en la Copa de Francia el 22 de mayo. Sage dejó a sus dos mejores atacantes —los extremos Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin— en el banquillo ante el PSG hasta cumplida la hora de juego.

El PSG castigó un error de Lens cuando el atacante Ousmane Dembélé interceptó un pase impreciso del defensor Malang Sarr y habilitó a Kvaratskhelia, que definió con clase.

Los parisinos aumentaron en el tiempo añadido por medio de Mbaye, el delantero de 18 años que empalmó con fuerza un pase de Désiré Doué que acabó en la red tras remecer primero el travesaño.

Lens pudo irse al descanso con el empate o incluso al frente, pero el delantero Wesley Saïd calculó mal un cabezazo a quemarropa y luego remató directo al portero Matvei Safonov en el tiempo añadido de la primera parte.

Safonov repelió otro disparo de Abdallah Sima al inicio del segundo tiempo, cuando el atacante quedó perfilado en soledad. Después, Sima estrelló el balón en el poste tras recibir un magnífico pase de Thauvin a los 74.

Saint-Maximin fue peligroso cuando ingresó en la segunda mitad, pero desaprovechó varias buenas situaciones al intentar en exceso colocarse en la posición perfecta para rematar.

El último equipo que impidió que el PSG obtuviera el título de la Ligue 1 fue Lille en 2021. Esta temporada fue más reñida que la anterior, sin embargo, cuando PSG aseguró el campeonato sin perder y con seis partidos por jugar.

Gol de Barco en victoria de Estrasburgo

En el otro partido de la jornada, el Racing de Estrasburgo superó a domicilio 2-1 a Brest en un encuentro que también fue reprogramado por la participación de Estrasburgo en la Conference League de la UEFA, torneo en el que fue eliminado por el Rayo Vallecano en las semifinales.

El lateral izquierdo argentino Valentín Barco (9 minutos) y el mediocampista Sebastian Nanasi (20) marcaron los goles de Estrasburgo. Ludovic Ajorque (13) hizo el tanto de los locales.

Estrasburgo terminará la temporada en el octavo puesto y Brest marcha en el 12do previo a la última jornada de partidos de la Ligue 1 el domingo.

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