Manchester City mantiene el asedio a Arsenal con triunfo 3-0 ante Crystal Palace

La lucha por el título de la Liga Premier aún no ha terminado.

El Manchester City recortó a dos puntos la ventaja de Arsenal en lo más alto de la clasificación tras vencer el miércoles 3-0 a Crystal Palace en el Etihad Stadium.

Con dos jornadas por disputarse, esto significa que Arsenal tendrá que esperar al menos otra semana para conseguir el campeonato.

El equipo de Mikel Arteta enfrenta el lunes al ya descendido Burnley, yn una victoria dejaría al City obligado a derrotar a Bournemouth 24 horas después para llevar la pelea por el título hasta la última jornada de la temporada.

Antes de eso, el City disputará la final de la Copa FA contra Chelsea, y el técnico Pep Guardiola pareció tener en mente el duelo en Wembley al realizar seis cambios en su equipo. Pero incluso sin Erling Haaland, Rayan Cherki y Jeremy Doku en su once inicial, los Citizens ganaron con comodidad.

Phil Foden, en una inusual titularidad en los últimos meses, brindó asistencias en los dos goles del City en la primera mitad.

Su pase de taco abrió el espacio para que Antoine Semenyo abriera el marcador a los 32 minutos, y ocho minutos después habilitó a Omar Marmoush para el segundo del City.

Savinho añadió el tercero a los 84.

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