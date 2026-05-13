Bradish y Rutschman ayudan a Orioles a aplastar 7-0 a Yankees y llevarse la serie

Kyle Bradish lanzó seis entradas de una sola carrera y un hit, Adley Rutschman despachó un jonrón y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 7-0 a los Yankees, después de que Nueva York perdiera al zurdo Max Fried por una molestia en el codo.

Fried (4-3) fue retirado tras apenas tres innings, con el marcador 3-0. Se espera que el médico del equipo lo examine el jueves.

Los Yankees superaron 39-10 a los Orioles al barrerles en cuatro juegos consecutivos a principios de este mes, pero Baltimore se recuperó al ganar dos de tres en esta serie. El miércoles fue la primera blanqueada de la temporada para los Orioles, que habían sido el último equipo en conseguir una.

Nueva York ha perdido cinco de sus últimos seis juegos.

Blaze Alexander conectó tres hits por Baltimore y anotó dos veces desde la parte baja del orden al bate.

Coby Mayo abrió el marcador para los Orioles con un doble impulsor en la segunda entrada. Alexander abrió la parte baja de la tercera con un sencillo de toque y avanzó a segunda cuando Fried hizo un mal tiro a primera para un error. El elevado de sacrificio de Rutschman puso el juego 2-0, y luego Pete Alonso siguió con un sencillo productor de una carrera.

Bradish (2-5) llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada en su segunda apertura consecutiva impresionante, después de ponchar a 10 contra los Atléticos la semana pasada. Abanicó a siete ante Nueva York y otorgó tres bases por bolas.

El batazo de dos carreras de Rutschman en la quinta entrada rozó el guante del jardinero derecho Spencer Jones mientras se iba por encima del muro. Luego, los Orioles pusieron el juego 7-0 en la sexta con un sencillo de dos carreras de Alexander.

Anthony Volpe se fue de 3-0 con un error en su primer juego desde que los Yankees le subieron de las ligas menores el martes. ___

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