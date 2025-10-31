Paquetá recibe reprimenda y advertencia sobre conducta futura tras ser absuelto de cargos de amaño

El internacional brasileño Lucas Paquetá ha sido reprendido y advertido sobre su conducta futura a pesar de haber sido absuelto de las acusaciones de manipulación de partidos a principios de este año.

Una comisión independiente impuso sanciones después de que se descubriera que el jugador de la Premier League no cooperó con una investigación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra sobre los cargos originales.

El jugador de West Ham, actuando bajo consejo legal, respondió "sin comentarios" a numerosas preguntas durante la entrevista.

Las posibles sanciones incluían una multa y suspensión, pero la comisión optó por el castigo más leve después de considerar factores atenuantes. Entre ellos, señaló que la FA "aparentemente no estaba interesada en lo que el jugador tenía que decir en la segunda entrevista".

También consideró el impacto que los cargos habían tenido en Paquetá, incluyendo el efecto en su salud mental, el probable colapso de un traspaso al Manchester City y sus honorarios legales.

Paquetá fue finalmente absuelto de la manipulación de partidos en julio cuando una comisión determinó que los cargos de la FA no estaban probados después de que el organismo rector afirmara que había recibido deliberadamente tarjetas amarillas en cuatro partidos diferentes entre 2022 y 2023 para afectar los mercados de apuestas.

Un documento de 314 páginas publicado el mes pasado relató cómo las conversaciones mantenidas en un salón de Río propiedad de la madre de Paquetá podrían haber llevado a una avalancha de apuestas.

La FA afirmó que se habían realizado 542 apuestas por 253 apostadores diferentes, alegando que al menos 27 podrían estar conectadas con Paquetá desde su país natal. Dijo que se habían realizado apuestas por un monto de 46.759 libras (62.920 dólares), resultando en ganancias de 213.704 libras (287.585 dólares) y un beneficio de 166.945 libras (224.660 dólares).

En sus razones escritas, la comisión dijo que los datos de apuestas no eran "ilustrativos de una manipulación de partidos" y "en muchos aspectos inconsistentes con una manipulación de partidos, pero consistentes con explicaciones alternativas".

La comisión dijo que, en lugar de una operación de manipulación de partidos, una explicación más probable para los patrones de apuestas era el "paso aleatorio de 'consejos calientes' o la percepción de 'información privilegiada' dentro de Brasil".

"Simplemente no tiene sentido que un individuo bien pagado, que ha demostrado ampliamente su generosidad y que parece no tener interés en las apuestas, 'dé a sus familiares o amigos' una ventaja sobre las casas de apuestas por sumas comparativamente modestas", escribió.

La comisión determinó que la FA tendrá que pagar el 90% de los costos de la comisión y Paquetá el 10%, dado que los cargos de manipulación de partidos representaban la "abrumadora mayoría" de los costos.

