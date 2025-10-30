Stay up to date with notifications from The Independent

El hijo de Cristiano Ronaldo debuta con la selección Sub16 de Portugal

Associated Press
Jueves, 30 de octubre de 2025 14:02 EDT
PORTUGAL-CRISTIANO RONALDO (AP)

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debutó el jueves con la selección Sub16 de Portugal.

Cristiano dos Santos, de 15 años, conocido como Cristianinho, ingresó a los 90 minutos en la victoria de Portugal por 2-0 sobre Turquía en el torneo de la Copa de las Federaciones que se está disputando en Turquía.

El adolescente, que juega para la academia juvenil del Al Nassr en Arabia Saudí, el mismo club que su padre, había sido convocado previamente para la selección Sub15 de Portugal.

Los próximos partidos de la Sub16 lusa en el torneo serán contra Gales e Inglaterra.

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes

