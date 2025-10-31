Xabi Alonso: 'Todo zanjado' con Vinícius y 'ninguna represalia' tras arrebato en el clásico

El técnico del Real Madrid Xabi Alonso aseguró el viernes que “está todo zanjado” con Vinícius Júnior después del enojo del delantero brasileño por su sustitución en el tramo final del clásico contra el Barcelona y que no habrá “ninguna represalia”.

“El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos. Vini estuvo impecable, habló desde el corazón, y yo quedé satisfecho. Está todo zanjado”, dijo Alonso en una rueda de prensa previa al duelo del sábado con Valencia en La Liga española.

Previo en la semana, Vinícius se había disculpado por el arrebato hacia Alonso, explicando que la reacción a su “pasión” y “carácter competitivo”.

El atacante se mostró visiblemente molesto cuando se enteró de que Alonso decidió reemplazarle con su compatriota Rodrygo a los 72 minutos de la victoria del Madrid por 2-1 ante el Barça el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vinícius abrió los brazos y siguió hablando consigo mismo mientras abandonaba el campo. Se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros unos cinco minutos después.

El técnico pareció no darle importancia a que el mensaje de disculpas no mencionara su nombre, tildando el comunicado de “muy valioso, muy positivo”.

"Vini demostró honestidad. Habló desde el corazón, lo que significa el club y lo que quiere dar y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club”, manifestó Alonso, quien está cumpliendo su primera temporada al mando del Madrid tras relevar a Carlo Ancelotti.

Vinicius ha sido sustituido con más frecuencia de lo que solía ser bajo entrenadores anteriores del Madrid. Tampoco fue titular en un par de partidos.

También tuvo un cruce de palabras con Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, durante el clásico, y estuvo involucrado en un altercado entre jugadores después del partido.

“Yo me quedé muy satisfecho, y desde el miércoles se cerró el tema, estamos ya pensando en lo que viene. Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia. Quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo”, afirmó Alonso.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes