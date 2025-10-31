Luciano Spalletti busca ganar el título de la Serie A, ahora con la Juventus en apuros

Luciano Spalletti cree que puede revertir la dinámica negativa de la Juventus en el corto tiempo que se le ha dado para dirigir al club italiano, e incluso apunta a competir por el título de la Serie A.

Spalletti reemplazó el jueves al destituido Igor Tudor. El antiguo entrenador de Napoli y de la selección de Italia firmó un contrato de ocho meses.

Tudor fue despedido el lunes tras tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar que se remontaba al 13 de septiembre. La mala racha terminó el martes con una victoria 3-1 ante Udinese bajo el mando del entrenador interino Massimo Brambilla.

El primer partido de Spalletti al mando será contra Cremonese por la Serie A el sábado. Acto seguido, la Juventus recibirá al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones tres días después.

La fe de Spalletti

“Si no creyera que este equipo tiene potencial, tiene posibilidades, aunque también haya pasado por momentos difíciles, ¿por qué habría aceptado un contrato de ocho meses?” afirmó Spalletti el viernes, en su primera conferencia de prensa como entrenador juventino.

“Así que creo que puedo hacer un buen trabajo con ellos. Luego se parte de ahí: de la disponibilidad al deseo de la autodisciplina, para lograr resultados importantes, y veo la oportunidad de arreglar algunas cosas”, añadió.

La Vecchia Signora no sale campeón de la Serie A desde 2020, cuando concluyó una racha de nueve títulos consecutivos.

El club de Turín está actualmente séptimo en la clasificación, a seis puntos de los líderes Napoli y Roma.

En la Liga de Campeones, la Juventus ha empatado dos partidos y perdido uno, actualmente en los lugares de eliminación.

“Espero poder volver a la carrera por el título de la (Serie A)”, expresó Spalletti. “¿Por qué no? Es lo que estábamos discutiendo con los jugadores ayer. Debemos apuntar a la cima, y en este caso, la cima es la carrera por el título.

“Se han jugado nueve partidos, aún quedan 29 por jugar y eso es un montón de partidos por delante. He visto de todo en mis más de 30 años en la profesión. He tenido la suerte de seguir este camino aquí, no veo por qué debería conformarme, solo porque soy viejo”, añadió con una risa.

Spalletti, de 66 años, es mejor conocido por llevar a Napoli al título de la Serie A en 2023. Luego tuvo una etapa poco exitosa con Italia y fue despedido en junio cuando los Azzurri tuvieron un mal comienzo en las eliminatorias para el Mundial 2026.

También ha entrenado a Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zénit de San Petersburgo y el Inter de Milán.

Spalletti es el tercer entrenador a tiempo completo de la Juventus desde que Massimiliano Allegri fue despedido en mayo de 2024. Incluyendo a los interinos, es el quinto entrenador del club en ese período.

Thiago Motta fue despedido por la Juventus en marzo y reemplazado por Tudor, quien ayudó al club a asegurar un lugar en la Liga de Campeones con un cuarto puesto la temporada pasada.

‘El camino a seguir’

Los medios italianos informaron el jueves que el contrato de Spalletti se renovaría automáticamente por otros dos años si la Juventus se clasificaba para la Liga de Campeones.

Sin embargo, el gerente general de la Juventus, Damien Jacques Comolli, explicó que la renovación no es automática, pero que el club tiene la opción de extender por otro año si lo desea.

“También hay un acuerdo moral y lo que discutimos con Luciano es que... vemos esto potencialmente como una colaboración a largo plazo, ciertamente es algo que querríamos tener del lado del club", indicó. “Y sentimos que ambas partes, Luciano y nosotros, sentimos que era el enfoque correcto y luego durante la temporada podemos sentarnos y decidir el camino a seguir”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes