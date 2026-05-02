Padres anuncian acuerdo para vender el equipo a grupo liderado por Kwanza Jones y José E. Feliciano

Los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo para vender el control del equipo a un grupo de inversionistas encabezado por Kwanza Jones y el puertorriqueño José E. Feliciano.

La familia del fallecido propietario Peter Seidler anunció formalmente el acuerdo el sábado. La venta aún debe ser aprobada por las Grandes Ligas.

El acuerdo Feliciano, que hizo su fortuna con capital privado, y su esposa tomó forma el mes pasado con una valoración récord en la MLB de 3.900 millones de dólares. Como parte del anuncio no se dieron detalles sobre los integrantes del grupo de inversionistas ni sobre el precio de compra.

“Los Padres son más que un equipo de béisbol; son una fuerza unificadora en San Diego, arraigada en la comunidad, la conexión y el sentido de pertenencia. Como socios de vida y de negocios, y como familia, nos honra liderar juntos este próximo capítulo”, publicaron Jones y Feliciano en un comunicado conjunto. “Hemos trabajado duro por todo lo que hemos logrado, y lo hemos construido juntos. Vemos ese mismo espíritu en este equipo y en sus aficionados, y sabemos lo que se necesita para ganar. Estamos comprometidos a estar presentes, escuchar y ganarnos la confianza de esta comunidad, al tiempo que construimos sobre la sólida base establecida por la familia Seidler”.

“Esto es más que béisbol: se trata de impulsar el orgullo, la energía y la conexión que definen a los Padres, invertir en la comunidad, profundizar el sentido de pertenencia y garantizar que este equipo siga siendo accesible y perdure por generaciones. Estamos totalmente comprometidos, con el objetivo de llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego”.

La familia de Seidler comenzó a explorar la venta en noviembre pasado, dos años después de la muerte del popular Peter Seidler, quien se convirtió en el propietario principal de los Padres en 2020. Su hermano, John Seidler, ha ejercido como presidente del consejo de los Padres desde su fallecimiento.

“Cuando me convertí en la persona con control, mi objetivo fue seguir construyendo sobre nuestro éxito reciente en la búsqueda de un campeonato de la Serie Mundial para la ciudad de San Diego y nuestros fieles aficionados”, explicó John Seidler en un comunicado. “Al pasar la estafeta a Kwanza y José, lo hago con plena confianza de que comparten esa visión, así como el profundo compromiso de los Padres con San Diego. Es lo que el equipo, nuestros aficionados y la comunidad merecen. Nuestra familia ama a este equipo”.

Peter Seidler se unió al grupo propietario de los Padres en 2012, cuando John Moores vendió el equipo por 800 millones de dólares a un grupo encabezado por Ron Fowler. Seidler asumió el control y de inmediato se ganó el cariño de los aficionados de San Diego con su agresivo respaldo financiero al gerente general A.J. Preller, quien armó un equipo que ha llegado a los playoffs en cuatro de los últimos seis años.

Los Padres han sido una entrada muy solicitada durante varios años, al ser el único equipo de San Diego en las cuatro ligas deportivas más importantes de Norteamérica, y la temporada pasada ocuparon el segundo lugar de las Grandes Ligas en asistencia. El roster de Preller ha tenido otro sólido inicio esta temporada: marcha segundo en la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 19-12, de cara a un juego en casa contra los Medias Blancas de Chicago la noche del sábado.

Jones y Feliciano han estado cercanos al equipo y viajaron a la Ciudad de México para ver la serie internacional de los Padres contra los Diamondbacks de Arizona. Se vio a la pareja sentada junto al director ejecutivo de los Padres, Erik Greupner.

Feliciano se convertirá en el segundo propietario latino en el béisbol, uniéndose al dueño de los Angelinos de Los Ángeles, Arte Moreno. Los jugadores latinos e hispanos conforman aproximadamente el 30% de los rosters de las Grandes Ligas.

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