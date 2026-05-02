El jonrón de Mauricio en la 7ma entrada impulsa remontada 4-3 de Mets ante Angelinos

El dominicano Ronny Mauricio conectó un jonrón para tomar la delantera en la séptima entrada y los Mets de Nueva York remontaron para vencer 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del viernes, en el primer juego de una gira de nueve partidos.

La victoria —apenas la cuarta de los Mets en sus últimos 21 juegos— llegó unas horas después de que el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, le diera un voto de confianza al mánager Carlos Mendoza. Nueva York tiene el peor récord de las Grandes Ligas, con 11-21.

Marcus Semien pegó un sencillo de dos carreras para empatar en la sexta entrada, dentro de un episodio de tres anotaciones de los Mets, que también incluyó un sencillo impulsor del venezolano Francisco Álvarez. Nueva York retiró a los últimos 21 bateadores de los Angelinos.

El abridor de los Mets, Christian Scott, permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cinco entradas, con ocho ponches y ninguna base por bolas. Huascar Brazobán (2-0) lanzó una sexta perfecta para llevarse el triunfo, y Brooks Raley, Luke Weaver y Devin Williams —quien consiguió su tercer salvamento— se encargaron del cierre, mientras los relevistas de los Mets se combinaron para cuatro entradas sin permitir imparable.

El cubano Jorge Soler conectó un jonrón de dos carreras por los Angelinos, que perdieron al abridor Walbert Ureña en la sexta entrada cuando un batazo de regreso de Bo Bichette lo golpeó en la pierna derecha. Fue apenas el segundo hit de los Mets ante Ureña, quien no había permitido carreras en cinco entradas antes de que el bullpen tomara el relevo.