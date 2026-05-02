Walker se luce de 4-4 y los Cardenales vuelven a vencer 7-2 a los Dodgers

Jordan Walker se fue de 4-4 con par de dobles y dos carreras impulsadas, y los Cardenales de San Luis superaron 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, el viernes por la noche.

Walker elevó su promedio a .308 y además anotó dos veces para ayudar a los Cardenales a conseguir su cuarta victoria consecutiva. San Luis puso fin a una racha de tres derrotas seguidas en casa.

Los Dodgers sufrieron su tercera derrota al hilo. Shohei Ohtani se fue de 5-0 con un ponche.

Nolan Gorman conectó un jonrón de dos carreras y Alec Burleson añadió un cuadrangular solitario para San Luis. El panameño Iván Herrera y Masyn Winn, quien además recibió un pelotazo, aportaron dos hits cada uno, y los Cardenales terminaron con 12.

Matthew Liberatore (1-1) se recuperó de su peor apertura de la temporada al permitir dos carreras con cuatro hits en 5 2/3 entradas.

Los Cardenales anotaron cuatro carreras con ocho hits ante Emmet Sheehan (2-1). Ponchó a ocho y no otorgó bases por bolas.

El doble de Walker en la séptima entrada impulsó dos carreras ante el venezolano Edgardo Henriquez. Luego anotó con una jugada de selección para poner la pizarra 7-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes