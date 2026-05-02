Arsenal gana y abre una ventaja de 6 puntos en la carrera por el título de la Liga Premier

De repente, el Arsenal tiene una ventaja de seis puntos en la Liga Premier.

Le toca al Manchester City responder.

En una de sus actuaciones más dominantes en semanas, el Arsenal arrolló el sábado 3-0 al Fulham que trasladó la presión de la lucha por el título al City, que es segundo.

Todos los goles llegaron en la primera parte, con Viktor Gyokeres anotando dos veces y asistiendo a Bukayo Saka para el otro.

El City tiene dos partidos pendientes, el primero el lunes ante el Everton. De manera significativa, el Arsenal ahora tiene una mejor diferencia de goles de 4 en comparación con el City en una lucha por el título que aún podría decidirse por ese desempate si ambos equipos ganan todos sus partidos restantes.

Al Arsenal le quedan tres — West Ham de visitante, Burnley en casa y Crystal Palace de visitante — en un cierre, sobre el papel, más sencillo que el del City.

“Nunca dejamos de creer”, dijo Gyokeres. “No vamos a hacerlo”.

El Arsenal recupera el impulso en la lucha por el título

Fue hace apenas 10 días que el City puso fin a la estancia de 200 días del Arsenal en la cima de la liga para convertirse, para muchos, en el favorito al título.

El equipo de Pep Guardiola no ha jugado en la liga desde entonces y el impulso podría haberse inclinado hacia el Arsenal tras sus victorias sobre el Newcastle el fin de semana pasado y ahora ante un Fulham en el Emirates Stadium con aspiraciones de clasificarse para una competición europea.

Saka, en su primera juego como titular en seis semanas tras una lesión en el tendón de Aquiles, asistió a Gyokeres para un remate a placer al minuto nueve antes de que los papeles se invirtieran al 40. Gyokeres aguantó el balón y filtró a Saka, que definió junto al poste cercano.

Gyokeres consiguió su segundo gol —y el 21mo de la temporada en todas las competiciones— al cabecear el centro de Leandro Trossard en el tiempo añadido de la primera parte.

La lucha del West Ham por mantenerse en la Liga Premier se vio perjudicada tras perder el sábado 3-0 en Brentford el sábado, un resultado que le dará al Tottenham renovadas esperanzas de escapar del descenso.

El delantero brasileño Igor Thiago estuvo entre los anotadores del Brentford para llegar a su 22mo gol de la temporada gracias a un penal, mientras el West Ham se mantuvo dos puntos por encima del Tottenham, que es antepenúltimo —la última plaza de descenso.

Los Spurs, que jugaron la Liga de Campeones esta temporada y han estado en la máxima categoría desde finales de la década de 1970, visitan al Aston Villa el domingo y luego tendrán tres jornadas más evitar el descenso.

El Brentford ascendió al sexto puesto, a siete puntos del Aston Villa, que es quinto. Los cinco primeros se clasifican automáticamente para la Liga de Campeones.

La racha de derrotas del Newcastle termina

El Newcastle alivió parte de la presión sobre el entrenador Eddie Howe al vencer 3-1 al Brighton para poner fin a una racha de cuatro derrotas seguidas en la liga.

“Ha sido duro para mi familia porque ven el lado íntimo de mí a puerta cerrada”, dijo Howe. “No he sido precisamente una alegría estas últimas semanas”.

William Osula y Dan Burn marcaron para el Newcastle en la primera parte, antes de que Jack Hinshelwood respondiera para el Brighton tras el descanso. Harvey Barnes anotó el tercero del Newcastle en el tiempo añadido.

El Brighton cayó al séptimo lugar, un punto por detrás del Brentford.

Otra tarjeta roja por tirar del pelo

Ha habido tres tarjetas rojas por tirar del pelo en la Liga Premier esta temporada. Dos veces, el hacia Tolu Arokodare.

El defensor del Sunderland Dan Ballard le jaló el cabello al delantero del Wolverhampton, lo que resultó en otra expulsión por una infracción que se ha convertido en una imagen cada vez más común en el fútbol durante el último año.

El Sunderland iba ganando 1-0 en ese momento gracias a un cabezazo de Nordi Mukiele en un córner. El uruguayo Santiago Bueno empató para el ya descendido Wolverhampton y el encuentro terminó 1-1 .

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes