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Napoli empata 0-0 ante Como, que busca la Liga de Campeones, en la Serie A

ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

El campeón defensor Napoli empató el sábado 0-0 en la cancha del Como, que pelea por un puesto en la Liga de Campeones, un resultado que podría ayudar al Inter de Milán a asegurar el título de la Serie A.

El Napoli estuvo cerca de marcar en dos ocasiones al final del partido: primero, con un remate de Scott McTominay que se fue desviado y luego Matteo Politano estrelló un disparo en el poste.

El Napoli, segundo en la tabla, quedó a nueve puntos del Inter, que recibe al Parma el domingo.

Tras este fin de semana, solo quedarán tres jornadas.

El Como, que es quinto, quedó a dos puntos de la Juventus, cuarta, que recibe al Hellas Verona el domingo.

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Los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la Liga de Campeones.

Más temprano, el Udinese venció 2-0 al Torino con goles de Kingsley Ehizibue y Thomas Kristensen.

Más tarde, el Atalanta recibía al Genoa.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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