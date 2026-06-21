Oyarzabal guía a España al triunfo con dos goles y una asistencia tras un flojo debut mundialista

Después de un debut mundialista rodeado de críticas, el español Mikel Oyarzabal regresó el domingo al Estadio Atlanta con sed de revancha.

Oyarzabal se convirtió el lunes en el primer jugador desde 1966 en no tocar una sola vez el balón en los primeros 30 minutos de un partido del Mundial.

Casi una semana después, el delantero encontró un nuevo lugar en los libros de récords con una actuación de dos goles y una asistencia en la goleada 4-0 de España sobre Arabia Saudí, convirtiéndose apenas en el segundo jugador en la historia de los Mundiales en participar en tres goles en los primeros 25 minutos de un partido. Es el primero fue el húngaro László Fazekas en 1982.

"El impacto que tiene Mikel en la selección es brutal, seguramente no hay otro en el mundo con esta incidencia”, manifestó el entrenador de España, Luis De La Fuente, después del partido. “Hoy récord de dos goles y una asistencia en 24 minutos, todo tiene su porqué, sí reivindicó a Mikel, me encantaría que en España también lo hiciéramos, puede marcar una historia excepcional con España".

Su asistencia, un centro profundo hacia el fenómeno de 18 años Lamine Yamal, ayudó a España a imponer el ritmo del encuentro a los 10 minutos. Luego Oyarzabal anotó dos veces en un lapso de tres minutos --a los 21 y 24-- para darle a España ventaja de 3-0 al descanso.

Oyarzabal terminó el partido con cinco remates —tres a puerta— en 45 minutos de acción.

En un debut mundialista que ha estado definido por altibajos, Oyarzabal se sacude tanto los momentos buenos como los malos, incluida su actuación del domingo.

“Me da un poco igual lo que se diga fuera”, comentó Oyarzabal tras el partido. “Contento de haber podido ayudar al equipo. El otro día me tocó tocar menos balón, menos presente. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien”.

El jugador de 29 años y oriundo de Eibar, quizá no mostró interés por sumar su nombre a los libros de récords, pero cambiar la percepción de la selección española tras lo ocurrido el lunes era una prioridad.

“Felices de haberle dado vuelta a la situación y de las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. Sabíamos que podíamos hacerlo mucho mejor que el otro día”, señaló.

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Los periodistas de Associated Press James Robson y Tales Azzoni contribuyeron a este despacho.

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