Uruguay ajusta teclas y promete un fútbol agresivo ante Cabo Verde en su segundo turno en el Mundial

Marcelo Bielsa quiere una Uruguay de mayor vocación ofensiva cuando enfrente a Cabo Verde en su segunda presentación del Mundial.

Cabo Verde, debutante absoluta en el Mundial, viene de amargar a la campeona europea España con un empate sin goles. Uruguay fue de menos a más al igualar 1-1 con Arabia Saudí en el Grupo H.

“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, dijo Bielsa sobre los africanos en una entrevista con DSports. “La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”.

Entre las principales armas uruguayas figura el polivalente Federico Valverde, el astro del Real Madrid que capitanea a la Celeste. Bielsa lo definió como un jugador "completo”.

“Es un jugador completo, dinámico, que no tiene problemas de perfil, que tiene gol, media distancia, centro, sorpresa, desmarque, trabajo, recuperación", indicó. "Hay pocos jugadores que reúnan en sí mismos tantas facetas diferentes del juego”.

Uruguay se prepara en su base operativa del balneario Playa del Carmen en la Riviera Maya de México. Tras el entrenamiento del viernes, el volante Rodrigo Bentancur y el atacante Agustín Cannobio se refirieron al reto del domingo.

“Sabemos que es un equipo muy físico, muy rápido”, señaló Bentancur sobre el rival. “Vamos a tener que trabajar la paciencia, tener la pelota, moverla de lado a lado. Creo que va a ser fundamental y sabemos que el juego directo va a estar un poco complicado”.

Según el volante del Tottenham inglés, “muchos factores” pueden haber influido en el desempeño uruguayo en el debut.

“Nos quedamos con el segundo tiempo, que el equipo salió con otra actitud, con otra personalidad”, comentó Bentancur. “Nos quedamos con esas sensaciones de haber creado muchísimas chances y ahora tratamos de hacer lo mismo contra Cabo Verde y tratar de convertir más”.

En la misma línea se manifestó Canobbio.

“Sabemos que tenemos la calidad y el grupo para poder ir en busca del objetivo principal, que es los tres puntos”, expresó.

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