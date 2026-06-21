Lamine Yamal anota a los 10 minutos en su primer partido como titular en el Mundial

Lamine Yamal necesitó de apenas 10 minutos en su primer partido como titular en un Mundial para hacerse presente en el marcador en el escenario más grande del fútbol.

El delantero de 18 años llegó barriéndose para empujar el balón al fondo de las redes y poner a España al frente 1-0 sobre Arabia Saudí el domingo en Atlanta.

Lamine se perdió la recta final de la temporada del Barcelona por una lesión en el tendón de la corva y entró como suplente en el segundo tiempo del partido en el que España firmó un decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en su presentación mundialista.

La duda sobre si Lamine sería titular en el siguiente encuentro fue el principal tema de conversación antes del partido contra Arabia Saudí, y el entrenador Luis de la Fuente les dio a los aficionados de España lo que querían. Esa decisión no tardó en rendir frutos con el gol tempranero de la precoz estrella.

El adolescente ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y ayudó a España a ganar la Euro de 2024 a pesar de que inició el torneo con apenas 16 años.

Se perfila como el llamado a tomar el relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como la mayor estrella del deporte.

El domingo, Yamal se alejó corriendo para celebrar antes de caer de rodillas, rezar y besar el césped en el Atlanta Stadium.

Su gol fue el primero de una ráfaga ofensiva de España, una de las favoritas antes del torneo.

Mikel Oyarzabal, quien fue criticado por no tocar el balón en absoluto en los primeros 30 minutos ante Cabo Verde, no sólo dio la asistencia para Yamal, sino que anotó dos goles más — a los 21 y 24 minutos.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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