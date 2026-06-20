Mamá de Vozinha, motor de Cabo Verde para frenar a Uruguay. España busca dejar atrás fiasco de debut

Uruguay recibió una mala noticia antes del partido decisivo contra Cabo Verde. Vozinha, el arquero héroe para sostener el empate histórico de los africanos ante la favorita España en el debut del Mundial, tendrá una motivación extra: su mamá.

El jugador de 40 años fue elegido la figura del 0-0 ante la Roja, una actuación que le dio proyección internacional y un aumento exponencial de popularidad en las redes sociales.

Vozinha declaró que lamentaba que su madre no hubiera asistido al partido por falta de dinero para costear los gastos de la visa de Estados Unidos. El lamento del arquero llevó al Departamento de Estado a facilitar el viaje de la mujer para la segunda presentación de su hijo ante la Celeste el sábado en Miami por el Grupo H.

“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial”, dijo Vozinha. “Simplemente pensamos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos”, desafió.

Uruguay quedó con sensaciones agridulces tras igualar 1-1 ante Arabia Saudí. Se vio sorprendida por un temprano gol en contra, tuvo el temple para empatarlo, pero no pudo traducir en victoria el dominio que ejerció en el último tramo del partido. Ahora debe jugarse las ropas ante la única de los cuatro debutantes del torneo que evitó la derrota en su primer partido.

Un triunfo le daría más aire para encarar el último duelo del grupo ante España como una final a todo o nada.

“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, dijo Bielsa sobre los africanos. “La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”.

Todo apunta a que Bielsa cambiará el frente ofensivo con los ingresos de Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio por Manuel Ugarte y Darwin Núñez, que se mostró fuera de forma tras meses de escaso rodaje en el Al Hilal saudí y fue reemplazado en el entretiempo.

También el domingo

España-Arabia Saudí en Atlanta

España fue la gran decepción en la primera tanda de partidos de la Copa del Mundo.

Señalada como una de las máximas favoritas y ostentando un mediocampo de lujo, la duda estaba en cuántos goles le iba a marcar a Cabo Verde.

Ahora está obligada a reivindicarse contra los saudíes, con la certeza de que no podrá contar con su figura Lamine Yamal al menos desde el inicio.

“Creo que es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación primero. Yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo Yamal.

El atacante del Barcelona llegó al torneo por una lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió al final de la temporada y si bien jugó el último cuarto ante los africanos, se notó que todavía no está al 100% de su físico.

“Hubo cierto revuelo por el empate, pero, a fin de cuentas, a muchos equipos les ha costado arrancar en la primera jornada; no significa nada”, evaluó. “Obviamente, tenemos que ganar el domingo porque estamos entre los favoritos, pero el hecho de haber empatado no significa que seamos uno de los peores equipos del Mundial”.

Se esperan cambios en la Roja, con el ingreso de futbolistas más verticales para desordenar la defensa rival.

El arquero Saudí Mohamed Al-Owais, que ante Uruguay detuvo nueve disparos de gol, entrenó diferenciado los últimos días, pero su presencia se da por descontada.

Bélgica-Irán en Los Ángeles

El último baile de su “Generación Dorada” de estrellas —entre ellos Lukaku, de 33 años, y dos jugadores de 34: el mediocampista Kevin De Bruyne y el arquero Thibaut Courtois, Bélgica no tuvo un inicio convincente. Empató 1-1 ante un Egipto menos longevo que por momentos la superó en la apertura del Grupo G.

Considerados los favoritos de una zona igualada en puntos, los Diablos Rojos buscarán aprovecharse de las vicisitudes que atraviesa Irán en el Mundial por la guerra en su país.

Irán se ha quejado de que se le obligue a viajar hacia la ciudad de su próximo partido un día antes del encuentro y regresar de inmediato a su sede de entrenamiento en el norte de México.

La solicitud del equipo para viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica fue rechazada, a pesar de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra.

Nueva Zelanda-Egipto en Vancouver

Los dos estuvieron cerca de conseguir sus primeras victorias en una Copa del Mundo.

Nueva Zelanda lideró el marcador dos veces ante Irán con tantos de Elijah Just, al igual que Egipto ante los belgas.

Los Faraones necesitan de la pólvora de Mohamed Salah para imponerse a una defensa que tiene como líder a Tim Payne, el jugador neocelandés que se viralizó gracias a la campaña de un influencer argentino y que acaba de cerrar contrato con Olimpia de Paraguay para jugar en Sudamérica después del Mundial.

“Ponerme a prueba en lo más alto del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional”, expresó Payne.

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